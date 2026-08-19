L'Iran rejette une déclaration des EAU sur des missiles "lancés depuis l'Iran"

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M. Baghaï a tenu ces propos dans un communiqué, dans lequel il a affirmé que le comportement des EAU est en contradiction avec le principe de bon voisinage et a perturbé les efforts en cours pour instaurer la confiance entre les pays de la région et empêcher l'aggravation de l'insécurité. Il a appelé les pays de la région à s'abstenir d'émettre des accusations "sans fondement" "étant donné les complications dues aux actes malveillants des États-Unis et d'Israël contre la paix et la sécurité dans la région". Le ministère de la Défense des EAU a signalé mardi 18 août que ses systèmes de défense aérienne avaient détecté deux missiles balistiques tirés par l'Iran en direction de son pays, ajoutant que ces projectiles auraient visé le transport maritime. Le ministère a indiqué que le premier missile est tombé hors des eaux territoriales du pays tandis que le second y avait fini sa course. Le ministère émirien des Affaires étrangères a annoncé mercredi matin 19 août que le pays avait suspendu tous les échanges commerciaux et transactions financières avec l'Iran jusqu'à nouvel ordre, invoquant "des escalades régionales qui sapent la paix et la sécurité régionales comme internationales".

Xinhua/VNA/CVN