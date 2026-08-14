Les Houthis revendiquent une nouvelle attaque par drone contre la raffinerie de Saudi Aramco à Jazan

Le groupe Houthi du Yémen a affirmé avoir lancé une nouvelle attaque de drone sur la raffinerie pétrolière d'Aramco dans la région de Jazan dans le Sud-Ouest de l'Arabie saoudite, ce qui marque une nouvelle frappe sur les infrastructures énergétiques du royaume, dans un contexte de vive escalade entre les deux parties.

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L'agence de presse Saba, dirigée par les Houthis, a cité une source militaire de ce drone selon laquelle deux drones auraient ciblé la raffinerie, et qualifiant cette frappe de "précise". La même source a ajouté que l'attaque était une riposte à ce que le groupe considère comme des violations de l'espace aérien par les Saoudiens au-dessus des provinces septentrionales de Saada et de Hajjah, contrôlées par les Houthis. Elle a également averti que les forces houthies continueraient de répondre à toute attaque ou incursion visant les zones sous leur contrôle. De leur côté, les autorités saoudiennes et Aramco n'ont pas immédiatement réagi à cette revendication des Houthis, et aucune information n'était disponible dans l'immédiat concernant d'éventuelles victimes ou des dégâts matériels. Cette dernière revendication intervient quelques jours après que les Houthis ont affirmé avoir mené une attaque de drone contre la même raffinerie.

Xinhua/VNA/CVN