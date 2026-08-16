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États-Unis : une fusillade dans le Kentucky fait 1 mort et 4 blessés

Une personne a été tuée et quatre autres blessées samedi soir 15 août lors d'une fusillade dans un parc de Lexington, dans le Kentucky, ont rapporté les médias locaux, citant la police.

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Selon le chef de la police de Lexington, Lawrence Weathers, la fusillade s'est produite au Charles Young Park, dans le centre-ville, où cinq personnes ont été touchées par balle. Parmi les blessés figurent un enfant de quatre ans, un adolescent de 14 ans et deux adultes. Tous ont été hospitalisés pour des blessures sans gravité, a précisé Weathers. Une importante présence policière était toujours en place samedi soir 15 août dans le centre-ville de Lexington, et plusieurs routes environnantes ont été fermées, tandis que des officiers de police poursuivaient leur enquête, selon les informations relayées par les médias. Les autorités n'ont divulgué aucune information concernant un suspect ou la victime décédée. Aucune arrestation n'a été effectuée.

Xinhua/VNA/CVN

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