Deux morts après des crues soudaines dans le Nord-Ouest de l'Espagne

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L'incident s'est produit à Manzanedo de Valdueza, un village de la municipalité de Ponferrada, dans la province de Leon. De fortes précipitations ont provoqué un glissement de terrain sur un versant voisin, entraînant un déferlement d'eau et de boue dans la rue de l'Église du village, selon la police. Six personnes se trouvaient dans une cave lorsque celle-ci a été inondée. Deux femmes ont été tuées, tandis que deux mineurs ont été légèrement blessés. Aucune personne n'était portée disparue samedi soir 15 août. Les services d'urgence de la région de Castille-et-Leon ont reçu les premiers appels vers 19h38 heure locale. Des pompiers, des policiers et des équipes médicales ont été dépêchés sur les lieux, tandis que l'agence régionale de protection civile a déployé un hélicoptère de secours. Le village voisin de Bouzas a également été touché par les intempéries, une autre crue soudaine ayant emporté plusieurs véhicules.

Xinhua/VNA/CVN