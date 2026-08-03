L'Iran annonce que les pourparlers avec Oman sur le détroit d'Ormuz touchent à leur fin

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, a déclaré dimanche 2 août que les négociations entre l'Iran et Oman concernant le détroit d'Ormuz en étaient à leur stade final, a rapporté l'agence de presse officielle IRNA.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Araghchi a indiqué lors d'une réunion de cabinet que les négociations avaient progressé et étaient en voie de finalisation.

S'exprimant sur les pourparlers irano-omanais lors d'une interview accordée dimanche 2 août à la chaîne publique IRIB TV, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Esmaeil Baghaei a quant à lui souligné que la conclusion d'un accord entre les deux pays ne serait pas liée la réouverture ou au maintien de la fermeture de cette voie maritime.

M. Baghaei a précisé que l'Iran et Oman travaillaient à définir un ''nouvel itinéraire'' dans le détroit. Basé sur un dispositif de séparation du trafic, cet itinéraire devrait être en mesure de garantir les droits souverains des deux parties ainsi que les intérêts nationaux et la sécurité de l'Iran.

Téhéran a renforcé son contrôle sur le détroit après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes conjointes contre l'Iran le 28 février.

L'armée américaine a lancé plusieurs vagues de frappes sur des cibles iraniennes le mois dernier, affirmant qu'il s'agissait d'une réponse aux attaques iraniennes contre des navires dans le détroit, et que ces opérations visaient à ''réduire la capacité de l'Iran à entraver le transport maritime commercial''.

L'Iran a riposté par des attaques de missiles et de drones sur des bases et des installations militaires américaines dans la région.

Xinhua/VNA/CVN