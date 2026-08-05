Détroit d'Ormuz

L'Iran qualifie de ''positives'' les discussions en cours avec Oman sur la définition d'itinéraires sûrs

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Esmaeil Baghaei a qualifié mardi de "positives " les discussions en cours entre l'Iran et Oman, tant sur le plan technique que politique.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ces discussions portent notamment sur la définition d'itinéraires sûrs pour le passage des navires dans le détroit d'Ormuz.

Les négociations se poursuivent, a déclaré M. Baghaei sur la chaîne IRIB TV, indiquant que l'Iran souhaitait développer avec Oman des mécanismes pour gérer le futur trafic maritime dans ce détroit stratégique.

Toute nouvelle route maritime devra préserver les droits de souveraineté et la sécurité nationale de l'Iran comme d'Oman, a-t-il dit, ajoutant que les résultats définitifs seraient annoncés après la conclusion des discussions.

De son côté, la chaîne de télévision étatique iranienne Press TV a cité mardi 4 août un haut responsable iranien selon lequel ce nouveau corridor, une fois opérationnel, remplacerait les actuelles routes du nord et du sud.

Le responsable a qualifié cette mesure de défensive et de "pleinement en accord avec le droit de tout État souverain à protéger ses eaux territoriales contre les menaces extérieures".

L'armée américaine a lancé plusieurs vagues de frappes contre des cibles iraniennes le mois dernier, affirmant répondre à des attaques iraniennes contre des navires dans le détroit d'Ormuz, et chercher à "réduire la capacité de l'Iran de menacer la navigation commerciale". L'Iran a riposté par des attaques de missiles et de drones ciblant des bases et des installations militaires américaines dans la région.

Xinhua/VNA/CVN



