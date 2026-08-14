Les États-Unis imposent des droits de douane sur les importations de drones

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Les États-Unis imposeront un droit de douane ad valorem de 100% sur les drones dont le poids au décollage dépasse 25 kg, dotés de capacités d'imagerie thermique ou d'autres caractéristiques spécifiées. Les bornes de recharge et certains composants critiques de ces drones sont également soumis à ce droit de 100%, a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué. Un droit de douane de 25% sera appliqué aux drones de plus petite taille et "dépourvus de certaines capacités qui touchent particulièrement à la sécurité nationale", tandis que des droits de 15% ou 10% s'appliqueront aux drones et composants provenant de certains pays et régions, selon le communiqué. Ces droits de douane entreront en vigueur 21 jours après la signature du décret, tandis que ceux portant sur les composants de drones moins sensibles le seront dans un délai de 180 jours. Pour les produits que le Pentagone aura approuvés pour une exemption de la "liste des équipements concernés" de la Commission fédérale des communications (FCC) dans les 20 jours suivant la signature, les droits de douane entreront en vigueur 180 jours après la signature, a précisé la Maison Blanche. Le décret autorise également le secrétaire au Commerce américain, Howard Lutnick, à mettre en place un programme de relocalisation industrielle pour les entreprises qui réalisent de nouveaux investissements dans la fabrication de drones et de composants.

Xinhua/VNA/CVN