Croatie : plus de 1.000 personnes évacuées en raison d'un incendie de forêt

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D'autres personnes devraient être évacuées dans les zones touchées, a indiqué le maire d'Omis, Zvonko Mocic. L'incendie, qui s'est déclaré jeudi 13 août vers 20h21 heure locale (18h21 GMT) dans la localité voisine de Lokva Rogoznica, a progressé pendant la nuit vers les hauteurs d'Omis, menaçant de nombreuses maisons et véhicules, a rapporté l'agence de presse croate Hina, citant Viseslav Pesic, commandant du service de pompiers volontaires d'Omis. Au total, 157 pompiers et 44 engins de lutte contre les incendies ont combattu les flammes durant la nuit, avec des renforts d'urgence dépêchés depuis d'autres régions du pays. Cet incendie intervient alors que la Croatie est en proie à une vague de chaleur estivale prolongée et à une sécheresse sévère. Des semaines de températures extrêmes ont rendu la végétation extrêmement sèche, augmentant considérablement les risques d'incendies de forêt le long de la côte adriatique.

Xinhua/VNA/CVN