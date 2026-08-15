Australie : un État lancera un programme de rachat d'armes après l'attentat de Bondi

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Un père et son fils sont accusés d'avoir ouvert le feu lors d'une célébration juive dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud en décembre, tuant 15 personnes dans l'une des pires fusillades de l'histoire moderne de l'Australie. À la suite de cette attaque, les autorités de Nouvelle-Galles du Sud se sont engagées à mettre en oeuvre une série de réformes du contrôle des armes, incluant un programme de rachat. M. Albanese a précisé que le programme de rachat de l'État débuterait le 2 novembre, offrant une compensation financière pour les armes de poing, les fusils de chasse et les carabines éligibles. "Nous devons tout mettre en oeuvre pour garantir que l'attaque terroriste antisémite de Bondi ne se reproduise plus", a-t-il affirmé. "Cela passe par une réforme significative des lois sur les armes à feu à l'échelle nationale". La Nouvelle-Galles du Sud a déjà adopté des lois limitant à quatre le nombre d'armes qu'un particulier peut détenir, tout en prévoyant certaines exemptions pour les agriculteurs.

AFP/VNA/CVN