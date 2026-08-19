L'Iran déclare deux diplomates français persona non grata

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Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé cette décision quelques jours après que le ministère du Renseignement du pays eut déclaré que les deux diplomates français avaient participé en juillet à une réunion secrète à Téhéran avec des personnes soupçonnées d'être impliquées dans une "affaire majeure d'infiltration et d'ingérence étrangères". Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que les activités des diplomates français étaient "contraires au droit international, notamment à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques". Le ministère a déclaré persona non grata les deux employés de l'ambassade de France, leur interdisant ainsi l'entrée en Iran, au motif que le gouvernement français n'avait pris aucune mesure pour rectifier leur comportement et garantir que de tels agissements ne se reproduiraient pas, plusieurs semaines après la révélation de leurs "comportements illégaux". Dans une publication sur la plateforme de réseau social X mardi 18 août, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a réitéré son accusation selon laquelle les deux diplomates français avaient été "agressés de manière scandaleuse et délibérée" le 19 juillet, ajoutant qu'en représailles, le gouvernement français expulserait deux diplomates iraniens de France dans les prochains jours.

Xinhua/VNA/CVN