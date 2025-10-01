La Russie va expulser un diplomate autrichien en représailles

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré mardi 30 septembre qu'il allait bientôt expulser un diplomate autrichien en réponse à la récente décision de l'Autriche de déclarer un diplomate russe persona non grata.

>> Le Premier ministre britannique promet d'arrêter et expulser les migrants illégaux

>> L'Australie va expulser des migrants vers Nauru pour 1,4 milliard d'euros





La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que la Russie avait toujours réagi et riposté à de telles actions et que la Russie avait notifié à l'Autriche son intention d'expulser un diplomate autrichien sur une base "réciproque". L'Autriche avait déclaré un diplomate russe persona non grata, et celui-ci a depuis quitté l'Autriche, ont rapporté les médias russes, citant un porte-parole du ministère autrichien des Affaires étrangères.

Xinhua/VNA/CVN