Le riz ST25 fait son entrée dans le réseau Selgros en Allemagne

Le riz ST25 du Vietnam a officiellement fait son entrée dans les rayons de l’ensemble de la chaîne de supermarchés de gros Cash & Carry Selgros en Allemagne, ouvrant ainsi un nouveau canal d’accès direct au marché et aux consommateurs européens pour l’un des produits agricoles vietnamiens de haute qualité.

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Photo : VNA/CVN

L’événement s’est déroulé le 17 août au supermarché Selgros de Lichtenberg, à Berlin, dans le cadre de la Semaine des produits vietnamiens. Le riz ST25 est fourni par Mova Plus, marquant l’aboutissement de plus d’un an d’échanges et de démarches entre l’entreprise vietnamienne et Selgros, avec le soutien du Bureau du commerce du Vietnam en Allemagne.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyên Dac Thanh, a salué la coopération de Selgros et les efforts de Mova Plus. Selon l'ambassadeur, la mise en rayon du riz ST25 chez Selgros offre non seulement une opportunité supplémentaire aux consommateurs allemands d'accéder aux produits de riz vietnamiens, mais contribue également aux efforts visant à accroître la valeur ajoutée des produits agricoles vietnamiens en déplaçant l'accent du volume vers la qualité, la marque et la valeur.

Afin de maintenir une présence à long terme sur le marché allemand, le diplomate a exhorté les entreprises vietnamiennes à continuer de garantir la qualité des produits et le respect des normes de sécurité alimentaire, ainsi qu’à veiller à la conformité des emballages et à assurer un approvisionnement stable, tout en développant des activités de promotion adaptées au marché local.

De son côté, Mario Berger, directeur de Selgros Berlin Lichtenberg, a déclaré que les consommateurs allemands s’intéressaient de plus en plus aux produits vietnamiens, allant des fruits tropicaux, produits aquatiques et épices aux produits séchés, vermicelles de riz et pho.

Il a exprimé l'espoir que davantage de produits agricoles vietnamiens soient introduits dans le réseau Selgros à l'avenir.

Lâm Hiên Hoa, directeur commercial mondial de Mova Plus, a déclaré que ce lancement représentait une opportunité pour les consommateurs allemands et la communauté internationale en Allemagne d’accéder directement à un produit agricole vietnamien de haute qualité.

Selon Dana Ho, directrice commerciale et marketing de Mova Plus, l’une des exigences les plus complexes pour intégrer le ST25 au système Selgros consiste à démontrer son origine, sa sécurité et la constance de sa qualité. Chaque lot de riz exporté vers l’Europe doit faire l’objet d’inspections et être accompagné d’une documentation complète ainsi que des certificats requis avant d’être admis dans le réseau de distribution.

Photo : VNA/CVN

Mova Plus a choisi Vinaseed comme partenaire dans sa chaîne d'approvisionnement afin de contrôler chaque étape, des variétés de semences et des zones de culture jusqu'au processus de production, garantissant ainsi la qualité du produit, a ajouté Dana Ho.

Selon Nguyên Ho Nam, responsable des ventes du supermarché Selgros Berlin Lichtenberg, Selgros applique des procédures de contrôle très strictes, comprenant des évaluations régulières, la prise en compte des retours des clients et des prélèvements aléatoires d’échantillons pour des analyses en laboratoire. En cas de non-conformité, la vente est suspendue et le fournisseur peut être tenu d’indemniser l’enseigne ou être retiré de la liste des fournisseurs agréés.

La conseillère commerciale du Vietnam en Allemagne, Dang Thi Thanh Phuong, a déclaré que le Bureau du commerce du Vietnam continuerait de servir de passerelle entre les importateurs, distributeurs et chaînes de vente au détail allemands et les entreprises vietnamiennes, afin d’aider les produits vietnamiens à améliorer leur accès au marché et à élargir leurs débouchés à l’exportation.

Dès le jour du lancement, les premiers sacs de riz ST25 ont été vendus aux consommateurs. Nguyên Duc Chuyên, un ressortissant vietnamien résidant à Berlin depuis 40 ans, a exprimé sa fierté de pouvoir désormais acheter facilement le "meilleur riz du monde" dans une enseigne allemande réputée comme Selgros.

VNA/CVN