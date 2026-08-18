Le transport multimodal, nouveau moteur du développement des infrastructures au Vietnam

Face à la forte croissance des besoins de transport et aux exigences d’une économie plus compétitive, le Vietnam accélère le développement du transport multimodal. L’objectif est de renforcer l’interconnexion entre les réseaux routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, tout en favorisant les transitions numérique et verte, afin de bâtir un système logistique moderne, efficace et durable.

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Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

Lors d’une récente séance de travail avec le Comité du Parti du gouvernement et plusieurs organismes concernés, le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a souligné la nécessité de développer des infrastructures modernes, synchronisées et interconnectées afin de faire du Vietnam, pour l’essentiel, un pays industrialisé et moderne.

À l’heure où les infrastructures jouent un rôle déterminant dans la compétitivité nationale, les décisions prises aujourd’hui façonneront le développement du pays pour les prochaines décennies.

Cette réunion consacrée à la mise en œuvre de la Résolution N°13-NQ/TW du 16 janvier 2012 du Comité central du Parti du XIe mandat et de la Conclusion N°72-KL/TW du 23 février 2024 du Bureau politique du XIIIe mandat intervient dans un contexte où de nombreux pays passent d’un modèle d’investissement sectoriel à un modèle d’infrastructures intégrées, multifonctionnelles et favorisant l’interconnexion des différents modes de transport. Au Vietnam, l’objectif d’une croissance économique élevée exige également un système d’infrastructures moderne, cohérent et capable de soutenir le développement.

Selon le ministère de la Construction, le transport multimodal représente encore moins de 10% du volume total de marchandises transportées. Le transport routier domine largement, avec 75,1%, devant le transport fluvial (19,8%), maritime (4,9%), ferroviaire (0,18%) et aérien (0,02%). Le transport ferroviaire, fluvial et maritime n’exploite pas encore pleinement son potentiel, faute de points de groupage, de plateformes de transbordement et de ports secs (ICD) suffisamment performants.

D’après Dô Công Thuy, vice-directeur du Département des transports et de la sécurité routière du ministère de la Construction, le réseau multimodal vietnamien s’articule autour de quatre grands corridors économiques : Nord-Sud, Est-Ouest, ainsi que les pôles logistiques du Nord et du Sud.

Toutefois, l’interconnexion entre les différents modes reste limitée. Le transfert progressif du fret routier vers le transport fluvial et ferroviaire demeure lent, accentuant la pression sur le réseau routier. La connexion entre le rail, les voies navigables et les ports maritimes doit également être renforcée, tandis que les ports secs jouent encore un rôle limité dans l’articulation des différents modes.

Dans le même temps, la demande de transport de marchandises connaît une forte croissance. En 2025, le commerce extérieur du Vietnam a atteint près de 930 milliards de dollars, tandis que le volume de marchandises transportées a dépassé 3 milliards de tonnes, en hausse de 14,1% en glissement annuel. Le fret routier a progressé de 14,7%, à plus de 2,2 milliards de tonnes, tandis que le trafic de conteneurs dans les ports maritimes s’est établi à près de 34,3 millions d’EVP, soit une hausse de 12%. Cette dynamique a contribué à la croissance de 8,02% du PIB vietnamien en 2025, la plus élevée sur la période 2011-2025.

Le développement du transport multimodal constitue ainsi bien davantage qu’un enjeu d’interconnexion des infrastructures. Il touche directement à la compétitivité nationale, à la sécurité économique et à l’ambition de faire du Vietnam une plaque tournante régionale et mondiale du transport de marchandises. Il implique également d’accélérer la transformation numérique et la transition verte du secteur.

Parmi les priorités fixées, Tô Lâm a notamment appelé à concentrer les ressources sur les infrastructures stratégiques, à achever les corridors de transport et les axes logistiques Nord-Sud et Est-Ouest, et à développer le transport fluvial, maritime et ferroviaire, en lien avec le transfert de technologies et le développement de l’industrie nationale.

Photo : VNA/CVN

Le ministre de la Construction, Trân Hông Minh, a, pour sa part, insisté sur la nécessité d’identifier et de développer les corridors multimodaux prioritaires après la réorganisation administrative des provinces et villes, afin de "réorganiser le système de transport pour assurer une connexion efficace et valoriser les atouts de chaque mode".

Dans cette approche, le transport routier doit assurer la desserte et les liaisons du premier et du dernier kilomètre ; le transport ferroviaire, le transport de gros volumes sur de longues distances ; le transport maritime, l’acheminement des marchandises importées et exportées ; le transport fluvial, le transport de gros volumes à faible coût ; et le transport aérien, l’acheminement rapide de marchandises à forte valeur ajoutée.

Le ministère de la Construction poursuivra l’amélioration du cadre institutionnel et des politiques, en s’appuyant sur les expériences internationales pour promouvoir de manière cohérente et efficace l’interconnexion et le transport multimodal.

Il s’agira de passer d’une approche fondée sur le développement de chaque mode de transport à un système intégré et interconnecté, de l’investissement dans des infrastructures isolées au développement d’infrastructures modernes et synchronisées le long de corridors multimodaux fortement connectés, ainsi que d’une gestion dispersée à une gouvernance du système de transport fondée sur les données et les plateformes numériques.

À terme, le Vietnam ambitionne de disposer d’un réseau d’infrastructures "synchronisé, intelligent, vert, sûr et résilient", assurant une connexion fluide de l’ensemble du territoire et renforçant les liens entre l’économie nationale et les marchés mondiaux, comme l’a souligné Tô Lâm.

VNA/CVN