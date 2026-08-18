Inauguration à Dà Nang d'un espace dédié à la technologie et à l'innovation de Daegu

Au-delà d’une simple vitrine présentant les technologies, produits et solutions technologiques de Daegu, cet espace servira de passerelle entre les entreprises, les instituts de recherche, les universités et les écosystèmes de startups des deux villes.

>> Dà Nang se dévoile en grand format en République de Corée

>> Le Vietnam et la République de Corée élargissent leurs échanges culturels

Photo : VNA/CVN

Un espace dédié à la technologie et à l'innovation de Daegu de la République de Corée (Daegu technology and innovation showcase in Dà Nang) a été inauguré le 18 août à Dà Nang, créant ainsi une nouvelle plateforme de coopération entre les deux villes dans ces domaines.

Lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire municipal de Dà Nang, Hô Quang Buu, a souligné que le lancement de cet espace constituait un jalon historique dans la coopération bilatérale, ouvrant un nouveau chapitre de la collaboration entre les deux villes dans les domaines de la science, des technologies et de l’innovation. Il a précisé que la mise en place d’espaces de coopération internationale dans ces domaines faisait partie des orientations de Dà Nang visant à élargir son réseau de partenariats à l’échelle mondiale.

Au-delà d’une simple vitrine présentant les technologies, produits et solutions technologiques de Daegu, cet espace servira de passerelle entre les entreprises, les instituts de recherche, les universités et les écosystèmes de startups des deux villes. Il devrait faciliter le partage d’expériences, le transfert de technologies, la promotion des investissements et l’accès aux marchés, tout en offrant un lieu destiné à présenter les technologies de pointe développées à Daegu.

Cette initiative s’inscrit dans les ambitions nationales du Vietnam, qui aspire à devenir un pays développé fondé sur la science, l’innovation et la transformation numérique, conformément aux orientations de la résolution N°57-NQ/TW du Bureau politique. Dans cette optique, Dà Nang entend devenir une ville axée sur l’innovation, développer un écosystème d’innovation ouvert et renforcer ses liens avec les principaux pôles technologiques mondiaux, afin d’attirer des ressources internationales, des technologies de pointe et des entreprises innovantes pour y investir et se développer.

À travers cet espace, les autorités de Dà Nang souhaitent favoriser des programmes de coopération concrets dans des secteurs d’avenir tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les technologies numériques, les villes intelligentes, la production intelligente, la transformation numérique et les technologies vertes. Cet espace permettra également aux entreprises sud-coréennes de mieux connaître le marché vietnamien et aux entreprises locales de renforcer leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

Dà Nang s'engage à continuer d'améliorer son environnement d'investissement et d'affaires, à renforcer son écosystème d'innovation et à élargir la coopération internationale afin de soutenir les entreprises, les organisations et les partenaires dans les domaines de la recherche, de l'investissement et du développement, a conclu Hô Quang Buu.

À cette occasion, des entreprises de Dà Nang et de Daegu ont échangé des protocoles d'accord de coopération axés sur le transfert de technologies, l'expansion du marché et la promotion des investissements, créant ainsi de nouvelles opportunités de collaboration pour les entreprises vietnamiennes et sud-coréennes.

VNA/CVN