Quang Ninh accélère sa transformation vers une économie numérique et de la connaissance

La province de Quang Ninh, située dans le Nord-Est du Vietnam, ambitionne de transformer radicalement son modèle de croissance en misant sur la science, les technologies, l’innovation, la transformation numérique et la transition écologique comme principaux moteurs de son développement.

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Photo : VNA/CVN

Dans cette perspective, les autorités locales ont officiellement soumis au gouvernement et au Bureau politique un projet visant à établir, à titre expérimental, une "Zone d’économie numérique et de la connaissance libre". Ce projet d’envergure, porté par Vu Quyêt Tiên, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, repose sur la mise en place de mécanismes et de politiques préférentiels exceptionnels afin de positionner la province comme un pôle technologique capable de rivaliser sur la scène internationale.

S'étendant sur près de 26.400 ha répartis sur dix communes et quartiers de la province, ce futur complexe économique est structuré en trois pôles fonctionnels interconnectés formant un écosystème numérique complet. La première zone comprendra un centre de recherche et de développement de l’intelligence artificielle (IA) ainsi qu’à la formation de talents via un pôle universitaire international. La seconde se concentrera sur la gestion intelligente par le biais de jumeaux numériques (Digital Twin) et l'hébergement du centre d’administration numérique exemplaire, du centre de données de reprise après sinistre, des centres industriels et de services logistiques, une zone urbaine écologique du Nord, etc. Enfin, la troisième zone sera spécifiquement consacré à la production de semi-conducteurs et de composants électroniques.

Pour concrétiser cette vision, Quang Ninh sollicite l’application de politiques spécifiques, attractives et sans précédent, allant au-delà des cadres législatifs actuels, afin d’attirer les grands groupes et les investisseurs internationaux, ainsi que les experts, ingénieurs et talents dans le domaine des technologies.

Photo : VNA/CVN

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale de modernisation qui comprend également le développement du parc technologique de Tuân Châu et la mise en place expérimentale d’un poste-frontière intelligent à Mong Cai - Dongxing, à la frontière avec la Chine. Mis en œuvre depuis février dernier, ce projet frontalier utilise déjà des technologies de reconnaissance biométrique pour les voyageurs et des véhicules autonomes (IGV) connectés à la 5G pour le transport de marchandises, permettant d’assurer une activité logistique continue 24 heures sur 24, sans intervention humaine directe.

Sur le plan budgétaire, la province démontre son engagement en consacrant 3% de ses dépenses annuelles, soit environ 1.089 milliards de dôngs en 2026, à la science, à l’innovation et à la transformation numérique. Des accords de coopération stratégique ont déjà été conclus avec six partenaires majeurs, dont les groupes vietnamiens FPT, MobiFone, VNPT, Viettel et GTel, ainsi qu’avec l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam. Ces investissements ont permis d’obtenir des résultats probants, notamment une couverture 5G atteignant 94% de la population et la numérisation intégrale des services administratifs publics.

À travers ces réformes institutionnelles audacieuses et l’ouverture de nouveaux espaces de développement, Quang Ninh réaffirme sa détermination à maintenir une croissance annuelle moyenne de son produit intérieur brut régional (GRDP) de 12 % sur la période 2026-2030, consolidant ainsi son statut de pôle de croissance stratégique national et ambitionnant de devenir, à terme, une municipalité relevant directement de l’autorité centrale.

VNA/CVN