Des entreprises en bonne voie pour atteindre leurs objectifs annuels

La conjoncture favorable des prix des matières premières et la réalisation de revenus exceptionnels ont permis à plusieurs entreprises d’atteindre leurs objectifs annuels de bénéfice dès la fin du premier semestre 2026.

>> Petrovietnam, bouclier énergétique vietnamien

>> Petrovietnam signe deux contrats stratégiques dans le pétrole et le gaz

Alors que seule la moitié de l’année s’est écoulée, les résultats du deuxième trimestre 2026 montrent que de nombreuses entreprises connaissent une croissance suffisamment rapide pour atteindre, voire largement dépasser, leurs prévisions de bénéfice annuel.

La Société de raffinage et de pétrochimie de Petrovietnam (BSR) a enregistré un chiffre d’affaires net de plus de 104.600 milliards de dôngs (4 milliards de dollars) au premier semestre, soit une hausse de 52% sur un an. Son bénéfice après impôts a atteint près de 15.730 milliards de dôngs, soit près de 13 fois le niveau enregistré au premier semestre 2025. Par rapport à l’objectif de bénéfice annuel de plus de 2.160 milliards de dôngs approuvé lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires, BSR a déjà réalisé environ 727% de cet objectif.

Rien qu'au deuxième trimestre, BSR a affiché un bénéfice après impôts supérieur à 7.460 milliards de dongs, soit près de neuf fois plus qu'un an auparavant. Ce résultat a été porté par des conditions plus favorables au secteur du raffinage pétrolier.

Les producteurs d'engrais ont également tiré parti de l'évolution des prix des matières premières. La Compagnie des engrais pétroliers de Cà Mau (DCM) a déclaré un bénéfice après impôts d'environ 1.860 milliards de dôngs au premier semestre, en hausse de près de 55% sur un an. Avec un objectif annuel fixé à plus de 1.180 milliards de dôngs, elle a déjà dépassé ce but d'environ 57%.

La Compagnie générale des engrais et des produits chimiques de PetroVietnam (DPM) a enregistré un bénéfice après impôts attribuable aux actionnaires de la société mère de près de 1.310 milliards de dôngs, soit une hausse de plus de 115% en glissement annuel. Son objectif annuel n’était que de 680 milliards de dôngs. Rien qu’au deuxième trimestre, le bénéfice de DPM a dépassé 900 milliards de dôngs, en hausse de 125% par rapport à la même période de l’année précédente.

Petrovietnam Power Corporation (PV Power) a enregistré un chiffre d’affaires net de près de 32.640 milliards de dôngs au premier semestre, soit une hausse de 86 % sur un an. Son bénéfice après impôts a dépassé 5.000 milliards de dôngs, soit plus de quatre fois le niveau enregistré à la même période de l’année précédente et environ 4,5 fois son objectif annuel.

Dans le secteur immobilier, le promoteur majeur Vinhomes (VHM) se rapproche également de son objectif annuel, tout en ayant fixé un objectif de bénéfice très ambitieux pour 2026. Au cours des six premiers mois, l'entreprise a affiché un bénéfice consolidé après impôts supérieur à 52.090 milliards de dongs, en hausse de près de 380 % sur un an, ce qui représente 86,8 % de son objectif annuel. Les remises de logements à Vinhomes Ocean Park 2, Ocean Park 3 et Vinhomes Green Paradise ont continué de soutenir la performance commerciale de l'entreprise durant cette période.

Des objectifs prudents qui s’avèrent rapidement trop modestes

Outre les conditions de marché favorables, le renforcement des activités principales et la réalisation de gains exceptionnels, certaines entreprises atteignent leurs objectifs annuels en avance parce qu’elles avaient établi des prévisions prudentes en début d’année.

Photo : Nhât Anh/VNA/CVN

Par exemple, lors de l’assemblée générale de Nam Viet JSC (Navifico), des actionnaires représentant 22% des droits de vote se sont opposés à l’objectif de bénéfice proposé. Le conseil d’administration avait fixé un objectif de bénéfice annuel inférieur à 13 milliards de dôngs, un montant inférieur à la fois à l’objectif fixé pour 2025 et à la performance réelle de l’entreprise, et représentant seulement environ 60% du bénéfice enregistré en 2024. En réalité, après les six premiers mois, l’entreprise avait déjà réalisé un bénéfice avant impôts supérieur à 13 milliards de dôngs, dépassant ainsi son objectif annuel avant même l’échéance.

L’écart entre les prévisions et les performances réelles dépend non seulement de la capacité de croissance d’une entreprise, mais aussi, dans une large mesure, des hypothèses qui sous-tendent ses plans. Lorsque les conditions commerciales s’avèrent plus favorables que prévu, des objectifs fixés avec une large marge de sécurité peuvent rapidement apparaître trop prudents.

Toutefois, dépasser un objectif annuel avant l’échéance ne garantit pas que les bénéfices continueront de croître au même rythme au cours du reste de l’année. Pour les entreprises qui profitent du niveau élevé des prix des matières premières, les tendances liées aux facteurs cycliques peuvent s’inverser. Les indemnités, reprises de provisions et autres produits exceptionnels ne sont pas non plus susceptibles de se reproduire régulièrement. Les perspectives pour le second semestre doivent donc reposer sur la capacité des entreprises à maintenir la rentabilité de leurs activités principales.

VNA/CVN