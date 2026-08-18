Les provinces du Centre-Nord visent une croissance à deux chiffres

Les provinces de Thanh Hoa, Nghê An et Hà Tinh accélèrent la mobilisation des ressources, l’attraction des investissements et la mise en œuvre des projets d’infrastructures stratégiques afin d’atteindre une croissance à deux chiffres en 2026 et de créer un nouveau pôle de croissance dans le Centre-Nord du Vietnam.

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Photo : Xuân Tiên/VNA/CVN

Les provinces de Thanh Hoa, de Nghê An et de Hà Tinh s’emploient à exploiter leurs atouts en matière de position géographique, d’infrastructures de transport, de ports maritimes et de connectivité afin de créer de nouveaux espaces de développement et d’atteindre une croissance à deux chiffres en 2026, contribuant ainsi à faire de la région du Centre-Nord un nouveau moteur de croissance du pays.

Hà Tinh mise sur l’industrie et l’attraction des investissements

Hà Tinh se distingue par une dynamique de croissance soutenue grâce à ses efforts pour attirer les investissements et développer son industrie. Depuis le début de l’année, la province a approuvé les projets d’investissement de 41 projets nationaux, pour un capital enregistré total de 164.021 milliards de dôngs, ainsi que quatre projets d’investissement direct étranger (IDE), représentant plus de 408 millions de dollars.

Parmi les grands projets figurent la centrale thermique au GNL Vung Ang III, d’un investissement de 51.430 milliards de dôngs, l’usine de production de motos électriques VinFast Hà Tinh, de 13.254 milliards de dôngs, l’usine sidérurgique VinMetal Hà Tinh, de 79.986 milliards de dôngs, et une usine d’acier inoxydable, de 9.800 milliards de dôngs.

La province vient également d’approuver quatre projets de centrales éoliennes - Ky Anh 1, 2, 3 et 4 - pour un investissement total de 7.810 milliards de dôngs et une puissance cumulée de 225 MW.

Ces projets devraient créer de nouveaux moteurs de croissance, renforcer les capacités de production et accélérer la restructuration économique locale.

Parallèlement à l’attraction des investissements, Hà Tinh a mis en place des groupes de travail chargés d’examiner et de régler les difficultés et les blocages de projets en souffrance, notamment en matière de planification, de libération des terrains, de foncier, de matériaux de construction et de décaissement des investissements publics.

Grâce à ces mesures, l’industrie continue de jouer un rôle moteur dans l’économie provinciale. Au premier semestre 2026, l’indice de la production industrielle de Hà Tinh a progressé de 32,83% sur un an. La production d’acier a atteint 2,091 millions de tonnes, en hausse de 13%, tandis que la production d’électricité a dépassé 9,5 milliards de kWh, soit une progression de 50%. La production de fibres a augmenté de 22%, celle de packs de batteries a triplé et celle de cellules de batteries a progressé de 23%.

Le PIB régional (GRDP) de Hà Tinh a augmenté de 12,79% au premier semestre, plaçant la province au premier rang national. La province a élaboré un scénario de croissance détaillé par secteur économique, branche d’activité et collectivité locale, tout en attribuant clairement les responsabilités aux organismes et autorités concernés afin d’assurer la réalisation des objectifs fixés.

Nghê An accélère les projets d’infrastructures stratégiques

À Nghê An, l’accélération des investissements dans les infrastructures est considérée comme l’une des solutions clés pour stimuler la croissance. La province s’emploie notamment à accélérer la libération des terrains pour le projet d’autoroute Vinh-Thanh Thuy, d’un investissement total de plus de 23.940 milliards de dôngs.

La province vise à achever la remise des terrains résidentiels et agricoles avant le 30 août et à permettre le lancement simultané des travaux des six lots de construction avant le 30 septembre 2026.

Une fois achevée, cette autoroute permettra de réduire le temps de trajet entre le poste-frontière de Thanh Thuy et les villes ainsi que les ports maritimes de Nghê An, tout en renforçant la connectivité entre le Centre-Nord du Vietnam, le Laos et la Thaïlande. Elle devrait également favoriser l’élargissement de l’espace de développement touristique et faciliter l’accès à des destinations telles que la plage de Cua Lo et le parc national de Pù Mat.

Thanh Hoa fait de l’investissement public un "capital d’amorçage"

Thanh Hoa accélère pour sa part le décaissement des investissements publics, considérés comme l’un des moteurs essentiels de la croissance. En 2026, la province dispose de plus de 18.843 milliards de dôngs de capitaux d’investissement public. Au 24 juillet, le montant décaissé atteignait 6.298 milliards de dôngs, soit 33,42% du plan annuel.

La province s’attache à résoudre les difficultés liées à la pénurie de matériaux de construction, à accélérer la mise en exploitation des carrières de terre et de sable et à régler les problèmes persistants dans la gestion des ressources naturelles et des minerais. Elle vise un taux d’exécution d’au moins 50% du plan d’investissement public à fin août et 100% au 15 décembre 2026.

Thanh Hoa s’efforce également de lever les obstacles auxquels se heurtent plus de 130 projets en souffrance afin de permettre leur mise en service rapide et de libérer des ressources pour le développement.

Pour atteindre son objectif d’une croissance du GRDP de 14,44% au second semestre, la province exige des administrations et services concernés qu’ils appliquent strictement le principe de "tâches clairement définies, responsabilités clairement attribuées, délais clairement fixés et résultats clairement mesurés". Elle vise une croissance d’au moins 10,79% au troisième trimestre et de 17,48% au quatrième trimestre.

Parallèlement aux moteurs de croissance traditionnels, Thanh Hoa entend développer de nouveaux moteurs, notamment l’agriculture à grande échelle et de haute technologie, la logistique, l’économie verte et l’économie circulaire. La province entend également renforcer le rôle moteur de l’investissement public et mobiliser efficacement les ressources du secteur privé et des IDE.

Grâce à la mise en œuvre simultanée de mesures visant à attirer les investissements, développer l’industrie, moderniser les infrastructures, accélérer les décaissements des investissements publics et lever les obstacles au développement, Thanh Hoa, Nghê An et Hà Tinh s’efforcent de créer les conditions nécessaires pour atteindre une croissance à deux chiffres en 2026 et contribuer davantage à la croissance économique nationale.

VNA/CVN