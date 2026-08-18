Hô Chi Minh-Ville : les infrastructures, levier de la croissance

Au premier semestre 2026, Hô Chi Minh-Ville a enregistré une progression de 8,55% de son produit intérieur brut régional (GRDP), une performance positive qui place la métropole parmi les localités affichant les plus fortes croissances.

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Photo : VNA/CVN

Toutefois, pour atteindre l'objectif d'une croissance à deux chiffres fixé par le gouvernement pour l'ensemble de l'année, la pression sur le second semestre s'annonce particulièrement forte.

Pour porter la croissance annuelle à deux chiffres, la ville doit accélérer davantage aux troisième et quatrième trimestres, un défi de taille alors que les moteurs traditionnels comme la consommation intérieure et les exportations subissent la pression de la hausse des coûts des matières premières et des fluctuations des marchés mondiaux.

Dans ce contexte, seize projets clés, représentant un investissement total de 9,5 milliards de dollars, seront lancés ou inaugurés à l'occasion de la Fête nationale du 2 septembre. Avec quelque 249.000 milliards de dôngs mobilisés, ces projets sont considérés par les experts comme un puissant levier pour débloquer les flux de capitaux et élargir l'espace de développement de toute la zone économique clé du Sud.

Lê Hoàng Châu, président de l'Association immobilière de Hô Chi Minh-Ville (Hô Chi Minh City Real Estate Association - HoREA), estime que la mise en œuvre simultanée de grands projets d'infrastructures, de rénovation urbaine et de logements sociaux donnera un nouvel élan à la croissance économique et contribuera à l'objectif de croissance à deux chiffres de la ville. Selon lui, ces projets pourraient non seulement stimuler l'économie à court terme grâce à la construction et à l'investissement, mais aussi jeter les bases d'un cycle de développement à long terme.

Abondant dans ce sens, le docteur Pham Viêt Thuân, directeur de l’Institut d’économie, des ressources et de l’environnement, estime que ces grands projets d'infrastructures, notamment la ligne ferroviaire Thu Thiêm - Long Thành et plusieurs tronçons du périphérique 4, permettront de mobiliser d'importants fonds publics et capitaux issus de partenariats public-privé (PPP). Cette vague de construction d'infrastructures de transport et de logements devrait créer un effet domino positif sur l'ensemble de l'économie.

Elle stimulera notamment la demande dans le secteur des matériaux de construction, tout en mobilisant des centaines de milliers de travailleurs directs et indirects dans les chaînes d'approvisionnement, contribuant ainsi à réduire le chômage et à assurer la protection sociale.

L'injection de 9,5 milliards de dollars dans les infrastructures devrait également favoriser la croissance du crédit à travers les prêts destinés aux infrastructures et à l'achat de logements, tout en libérant des fonds de roulement pour le système bancaire.

À plus long terme, l'amélioration des infrastructures permettra de réduire les délais et les coûts de transport et de logistique, renforçant ainsi la compétitivité des marchandises locales. Le développement de nouveaux quartiers de logements sociaux favorisera également l'essor de services de proximité tels que les écoles, les supermarchés, les marchés et les services de santé, tout en stimulant la consommation de détail.

Selon Pham Viêt Thuân, le développement coordonné des réseaux de transport régionaux et des infrastructures de logements sociaux permettra non seulement de répondre aux enjeux économiques à court terme, mais aussi d'élargir l'espace de développement urbain et d'attirer davantage d'investissements directs étrangers à long terme.

VNA/CVN