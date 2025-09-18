L'industrie Halal, un nouvel élan pour la coopération Vietnam - Malaisie

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a rencontré le 18 septembre plusieurs associations et entreprises malaisiennes pour promouvoir la coopération économique bilatérale, notamment dans le domaine Halal, dans le cadre de la visite officielle du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, en Malaisie.

Photo : VNA/CVN

Richard Khor, président de la Chambre de commerce Malaisie - Vietnam (MVCC), a proposé de faire de la Malaisie une plateforme pour aider les entreprises vietnamiennes à produire et exporter des produits Halal à l’échelle mondiale, et à obtenir la certification Halal de JAKIM, une agence gouvernementale malaisienne responsable de la régulation du marché Halal.

Trân Hông Hà a salué cette initiative, affirmant que le Vietnam considérait le développement de l’industrie Halal comme une orientation stratégique pour accéder au marché mondial Halal. Bien que ce soit un domaine nouveau, le Vietnam entend renforcer ses capacités, notamment en construisant un réseau de laboratoires Halal aux normes internationales.

Il a invité la MVCC à soutenir la formation, le transfert de technologies et la coopération technique pour mettre en place ces laboratoires, ouvrant ainsi la voie à une production et un commerce Halal à plus grande échelle. Le Vietnam, avec ses ressources humaines qualifiées et ses matières premières abondantes, dispose d’un fort potentiel pour devenir un acteur important de l’industrie Halal.

Au-delà du Halal, Trân Hông Hà a encouragé les entreprises malaisiennes à explorer les opportunités d’investissement au Vietnam dans les domaines de l’énergie, de la transformation numérique, de la transition verte, des infrastructures, de l’éducation et de la santé... Il a aussi proposé à la MVCC d’ouvrir un bureau de représentation à Hô Chi Minh-Ville ou à Hanoï.

De son côté, Richard Khor a exprimé le souhait de voir davantage d’entreprises vietnamiennes venues investir en Malaisie, notamment dans les secteurs de l’électronique, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, et de l’agroalimentaire.

M. Dato’ Jeffery Tan, secrétaire général de la Chambres de commerce et d'industrie chinoises associées de Malaisie (ACCCIM), a également souligné le fort potentiel du Vietnam pour devenir un centre Halal régional grâce à son agriculture, sa position géographique stratégique et son intégration internationale. Il a plaidé pour un renforcement de la coopération Halal entre les deux pays.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a déclaré que l’industrie Halal pourrait devenir un "nouveau pont et un nouveau moteur" pour la coopération Vietnam - Malaisie, notamment grâce à l'expérience malaisienne dans le développement d’écosystèmes Halal. Il a invité l’ACCCIM à partager son modèle de zones industrielles Halal avec le Vietnam.

Il a proposé plusieurs axes de coopération : reconnaissance mutuelle des certifications Halal, promotion des investissements dans l’agriculture, le tourisme, les cosmétiques, la pharmacie ; facilitation de la certification Halal pour les produits vietnamiens ; le partage d’expertise, la formation et la promotion conjointe des produits Halal vietnamiens à l’échelle mondiale.

Le même jour, Trân Hông Hà a également reçu Azlan Azri Zainal Abidin, directeur du développement industriel et logistique de la société malaisienne Sime Darby Property Berhad, qui a exprimé son intérêt pour la coopération avec le Vietnam dans le développement de zones industrielles et de villes vertes et intelligentes.

Il a souligné que le développement d'infrastructures urbaines, industrielles et logistiques vertes, intelligentes et durables est une priorité stratégique pour le Vietnam afin d'accélérer l’urbanisation et renforcer la compétitivité nationale.

Il a encouragé les entreprises étrangères à participer activement à ce processus par des investissements directs dans des projets d’infrastructure clé, d’énergie propre, de transport et d’urbanisation.

VNA/CVN