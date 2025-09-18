Une source d’inspiration pour la coopération et le développement Vietnam - Malaisie

Nguyên Thi Thanh Nga, l'épouse du président de l'AN vietnamienne, a visité le Centre Permata Kurnia, spécialisé dans l’intervention précoce et l’éducation des enfants autistes de 2 à 6 ans, aux côtés de Puan Sri Datin Noraini Mohd, épouse du président de la Chambre des représentants de Malaisie.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la visite officielle en Malaisie du président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, pour participer à la 46e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-46), son épouse, Nguyên Thi Thanh Nga, a visité le Centre Permata Kurnia, spécialisé dans l’intervention précoce et l’éducation des enfants autistes de 2 à 6 ans, aux côtés de Puan Sri Datin Noraini Mohd, épouse du président de la Chambre des représentants de Malaisie.

Puan Sri Datin Noraini Mohd a salué la présence de Mme Nga au centre et la coopération croissante entre les deux pays, notamment dans le domaine de l’éducation, grâce au mémorandum d’entente entre les ministères de l'Éducation des deux pays, valable jusqu’en mars 2029. Elle a exprimé l’espoir que cette visite inspirera de nouvelles initiatives de coopération et de développement bilatéral, y compris des projets d’échange d’expériences avec des institutions vietnamiennes comme le Centre d’éducation spécialisée de Hai Phong.

Nguyên Thi Thanh Nga a salué la qualité des infrastructures et des approches éducatives personnalisées. Elle a affirmé que ce modèle exemplaire mérite d’être partagé.

Elle a rappelé qu’au Vietnam, les enfants autistes sont reconnus comme un groupe ayant des besoins spécifiques, bénéficiant de politiques prioritaires dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la formation professionnelle et du soutien social. Ces efforts sont appuyés par des lois et des programmes nationaux mis en œuvre par le Parti, l’État et l’Assemblée nationale.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, Mme Thanh Nga a offert au centre des cadeaux utiles pour soutenir son activité et encourager le personnel dans sa mission.

Le même jour au matin, Nguyên Thi Thanh Nga et Datin Dr. Rozana binti Kamal ont visité le Centre d’artisanat de Kuala Lumpur, un haut lieu du tourisme artistique fondé en 1985 pour préserver et développer l’artisanat traditionnel malaisien.

Les deux épouses ont découvert et expérimenté des techniques artisanales locales, notamment la peinture sur tissu Batik.

VNA/CVN