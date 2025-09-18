VietnamPlas 2025 : salon international de l’industrie du plastique et du caoutchouc en Asie

Le 17 septembre, le 23 e Salon international important de l’industrie du plastique et du caoutchouc au Vietnam (VietnamPlas) 2025, co-organisé par la Société de publicité des foires commerciales Vinexad et la Sarl d’exposition et de services de Yorkers Vietnam, a ouvert ses portes au Centre des conférences et des expositions de Sai Gon (SECC) dans la mégapole du Sud.

Du 17 au 20 septembre, ce salon international a réuni plus de 650 exposants, répartis sur 1.200 stands, venus de 20 pays et territoires, dont la Chine, l’Allemagne, Hong Kong (Chine), l’Inde, l’Indonésie, l’Iran, l’Islande, l’Italie, le Japon, la Malaisie, la Pologne, le Qatar, Singapour, la République de Corée, la Suisse, Taïwan (Chine), les Émirats arabes unis, les États-Unis et le Vietnam. Avec une surface d'exposition de plus de 22.000 m², VietnamPlas 2025 présente des solutions pour promouvoir une transformation durable de l'industrie du plastique et du caoutchouc.

VietnamPlas 2025 sera un lieu d'échanges entre entreprises spécialisées et clients visiteurs, contribuant ainsi à promouvoir l'innovation et le développement de l'industrie vietnamienne du plastique et du caoutchouc.

Troisième exportateur mondial de caoutchouc

Selon l'Association vietnamienne du caoutchouc, la superficie cultivée en caoutchouc au Vietnam s'étend actuellement sur 929.500 hectares, soit 7,2% de celle du monde entier. La productivité moyenne du caoutchouc vietnamien est de 1.720 kg/ha, ce qui le place au premier rang en Asie. Le Vietnam est actuellement le troisième exportateur mondial de caoutchouc, représentant 17,4% du commerce mondial total du caoutchouc.

L'industrie vietnamienne de fabrication de plastiques et de caoutchouc entre dans une nouvelle phase de développement, conformément aux tendances du commerce mondial. Les ajustements tarifaires sur les principaux marchés devraient soutenir cette croissance, tout en créant de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour l'industrie. Dans le même temps, cette industrie s'oriente vers une fabrication plus verte.

Des matières premières durables aux solutions de recyclage avancées, ces innovations aident les entreprises à rester compétitives et à s'adapter à l'évolution des demandes du marché. Avec une demande croissante dans les secteurs de l'automobile, de la construction, de la santé et des biens de consommation, VietnamPlas 2025 sera une plate-forme dynamique permettant aux professionnels de se connecter avec les acheteurs, de maintenir et d'élargir leurs partenariats et d'exploiter de nouvelles opportunités sur ce marché en pleine croissance.

Innovation pour le développement durable

VietnamPlas 2025 rassemble des entreprises leaders du monde entier pour présenter des machines de pointe, des solutions innovantes et des matériaux de haute qualité afin de stimuler la croissance de leurs activités commerciales. Axé sur un développement respectueux de l'environnement, cet événement met en lumière la manière dont le secteur s'adapte aux défis mondiaux et à l'évolution des exigences du marché. Parallèlement, il témoigne de l'entrée de l'industrie vietnamienne des plastiques et du caoutchouc dans une nouvelle ère de croissance durable, portée par l'innovation et une intégration plus poussée au commerce mondial.

VietnamPlas 2025 mettra également l'accent sur le respect de l'environnement pour stimuler la croissance future, répondre aux exigences changeantes du marché et promouvoir la coopération régionale et mondiale. Les participants pourront explorer des technologies de pointe et des solutions durables afin de rester informés et de conserver un avantage concurrentiel sur un marché en constante évolution.

Événement incontournable, VietnamPlas 2025 offre aux professionnels une occasion unique d'acquérir des connaissances, de se créer du réseau et de développer des stratégies dans l'industrie des plastiques et du caoutchouc.

De nombreuses activités

Dans le cadre du salon de cette année, de nombreux séminaires seront également organisés, notamment sur les thèmes suivants : “Tendances du commerce mondial et avenir des plastiques durables”, “Tournant stratégique des polyoléfines et du PVC en Asie: relever les défis et être à la pointe de la tendance”, “IA - Taxe à l'importation - ESG: façonner l'avenir de l'industrie des plastiques”, “GreenPlas Vietnam: Capitale verte pour l'industrie des plastiques durables”, etc.

Ces séminaires se tiendront parallèlement au salon et réuniront des experts, des entrepreneurs et des représentants d'entreprises nationales et internationales de premier plan. Les discussions porteront sur la stratégie de développement de l'industrie vietnamienne des plastiques et du caoutchouc, l'évolution des tendances du marché et la diversification croissante des applications des matériaux plastiques innovants dans le paysage économique actuel.

Ces sessions visent à approfondir les connaissances et à fournir des perspectives sectorielles. Les participants exploreront les opportunités d'investissement et de développement commercial dans le secteur des plastiques durables, découvriront les initiatives de développement durable qui favorisent un changement environnemental positif et examineront les processus de création de valeur dans l'industrie des plastiques, en amont et en aval.

Texte et photos : Tân Dat/CVN