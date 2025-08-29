L’industrie des semi-conducteurs doit parer à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée

L’industrie vietnamienne des semi-conducteurs est sur le point de saisir une opportunité d’un milliard de dollars, mais elle est confrontée à une grave pénurie de talents hautement qualifiés qui menace de compromettre ses ambitieux projets d’intégration profonde dans les chaînes de valeur mondiales.

Les ressources humaines : un défi de taille

Dans le cadre de sa Stratégie de développement de l’industrie des semi-conducteurs à l’horizon 2030 et sa vision à l’horizon 2050, le Vietnam s’est fixé pour objectif de former au moins 50.000 professionnels hautement qualifiés. Hô Chi Minh-Ville compte environ 9.000 employés dans les domaines de la conception de circuits intégrés, de la fabrication de puces et des technologies associées.

Nguyên Huu Yên, directeur adjoint du Département municipal des sciences et des technologies, a décrit l’industrie des semi-conducteurs comme un moteur de l’économie mondiale, jetant les bases de secteurs de haute technologie tels que l’IA, l’IoT, le big data et les appareils électroniques intelligents.

Les entreprises doivent identifier les lacunes en matière de compétences et de connaissances chez les étudiants et contribuer au processus de formation. Parallèlement, les organismes publics doivent créer un écosystème suffisamment attractif pour retenir les talents et attirer les grands géants mondiaux de la technologie.

En tant que pôle économique et scientifique et technologique du pays, Hô Chi Minh-Ville est déterminée à jouer un rôle de premier plan dans le développement des semi-conducteurs, y voyant une opportunité et une responsabilité historique ayant des répercussions en cascade sur l’ensemble de la région économique clé du Sud et sur le pays tout entier.

Le directeur du Centre pour la 4e révolution industrielle de Hô Chi Minh-Ville (HCMC C4IR), Lê Truong Duy, a cité un rapport Deloitte prévoyant que le marché mondial des semi-conducteurs atteindrait 1.000 milliards de dollars d’ici 2030, alors que le monde est confronté à une pénurie d’au moins un million d’ingénieurs. Cela représente à la fois un défi de taille et une formidable opportunité pour le Vietnam.

Signes de croissance

L’industrie vietnamienne des semi-conducteurs en est encore à ses balbutiements, mais commence à montrer des signes de croissance. De grands acteurs mondiaux comme Samsung, Amkor, Nvidia et Qualcomm ont choisi le Vietnam comme destination stratégique. Sur le plan national, des entreprises comme Viettel et FPT Group ont commencé à participer à la chaîne d’approvisionnement.

Lê Truong Duy a indiqué que le pays ne comptait qu’environ 7.000 ingénieurs en micropuces. Hô Chi Minh-Ville fournit environ 400 à 500 étudiants aux entreprises chaque année, ce qui représente moins de 10% de l’objectif de la stratégie nationale. Parallèlement, la ville compte moins de 10 professeurs expérimentés dans le domaine des puces électroniques.

Alliance des semi-conducteurs et solutions innovantes

Le Département des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec l’Association des technologies des semi-conducteurs de Hô Chi Minh-Ville (HSIA), a récemment créé l’Alliance pour la recherche et la formation dans le domaine des semi-conducteurs et de la microélectronique (ARTSeMi).

Cette alliance ambitionne de devenir un lieu commun de coopération concrète grâce au développement de programmes de formation innovants, à l’intégration des entreprises dans les processus d’enseignement, au partage des ressources de recherche et au transfert de technologie. Cette initiative stratégique vise à former une génération de "ressources humaines d’excellence" pour l’industrie des semi-conducteurs, à atteindre les objectifs d’autonomie technologique et à développer une économie numérique durable.

Duy a déclaré que le C4IR de Hô Chi Minh-Ville s’associera à l’HSIA et à l’alliance pour créer un institut des semi-conducteurs, contribuant ainsi à la restructuration des principaux programmes nationaux de R&D, à la création d’alliances de R&D intersectorielles, interrégionales et internationales, et à la promotion des initiatives de coopération en matière de recherche, de formation et de transfert de technologie.

Par ailleurs, Nguyên Huu Yên a souligné que les universités et les instituts doivent rapidement innover dans leurs programmes, en comblant le fossé entre la théorie et la pratique. Il est notamment nécessaire de mettre en place des mécanismes permettant aux entreprises de participer au développement des programmes, au parrainage des laboratoires, à l’orientation des stages et aux processus de recrutement.

VNA/CVN