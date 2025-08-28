Viettel dévoile une gamme de technologies de pointe

Dans le cadre de l’Exposition des réalisations nationales célébrant le 80 e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre), inaugurée le 28 août à Hanoï, le Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée (Viettel) présente 50 produits technologiques civils et militaires, dont plusieurs relèvent des technologies stratégiques nationales, telles que les réseaux de nouvelle génération, les semi-conducteurs, la robotique, la cybersécurité et l’aérospatial.

Photo : VNA/CVN

Ces technologies sont exposées dans divers pavillons thématiques, notamment ceux du ministère de la Défense, du ministère des Sciences et des Technologies, du ministère de la Construction et du Comité populaire de Hanoï.

En extérieur, dans l’espace du ministère de la Défense, Viettel expose des équipements militaires "Make in Vietnam, Made by Viettel" : canons automoteurs lourds, canons antiaériens, radars de surveillance côtière, drones à longue portée (UAV), systèmes de lutte anti-drones, réseaux de communication sécurisés, systèmes de missiles S-125-VT...

S’agissant de sa stratégie technologique, le général de division Tao Duc Thang, PDG de Viettel, a souligné que le groupe s’engage dans le développement de 9 des 11 technologies stratégiques nationales, conformément à la Résolution No57 du Bureau politique sur les percées dans le développement scientifique et technologique, de l’innovation et de la transformation numérique du pays.

Aux côtés des solutions militaires, Viettel présente des technologies civiles de pointe, notamment des stations de base et puces 5G, des solutions pour villes intelligentes, des plateformes de cybersécurité, des outils de numérisation urbaine et des assistants virtuels…

Photo : VNA/CVN

Placée sous le thème "80 ans de parcours d’Indépendance - de Liberté - de Bonheur", l’Exposition des réalisations nationales se tient du 28 août au 5 septembre, de 09h00 à 22h00, au Centre d’expositions du Vietnam, commune de Dong Anh, Hanoï. L’entrée est gratuite.

Cet événement d’envergure vise à retracer le parcours héroïque du Vietnam, à affirmer sa position sur la scène internationale et à inspirer l’ensemble de la société dans l’ère du développement et de la prospérité.

Il s’agit de la plus grande exposition jamais organisée au Vietnam, réunissant 28 ministères et organismes centraux, 34 villes et provinces, ainsi que plus de 110 grandes entreprises. Plus de 180 secteurs y sont représentés, offrant une vision vivante et globale des 80 années de construction et de développement du pays sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV).

L’exposition s’annonce comme un point d’orgue du calendrier culturel et politique de 2025, renforçant la confiance, la fierté nationale et la volonté collective de bâtir un Vietnam prospère et heureux dans la nouvelle ère.

VNA/CVN