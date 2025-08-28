Conférence sur les transactions immobilières dans le contexte des fluctuations

Le 28 août à Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre de la série d'événements de gestion juridique de 2025 (LMS 2025), le Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec le Centre d'arbitrage international du Vietnam (VIAC), a organisé la conférence "Transactions immobilières dans le contexte des fluctuations du marché et du droit".

La conférence a réuni de nombreux experts prestigieux du secteur ainsi qu’environ 200 délégués représentant des entreprises immobilières, des investisseurs, des avocats, etc.

Le marché immobilier se développe

S'exprimant à l'ouverture de la conférence, Hô Thi Quyên, directrice adjointe de l’ITPC, a souligné l'importance de l'immobilier comme secteur stratégique, à la fois moteur de croissance et générateur d’effets d’entraînement sur de nombreux autres secteurs de l'économie.

Selon elle, récemment, grâce au soutien de nombreuses nouvelles politiques publiques, le marché immobilier s'est renforcé, offrant de nombreuses opportunités aux investisseurs et aux entreprises. Cependant, ce développement s'accompagne également de défis, notamment dans un contexte d'ajustement constant du cadre juridique. Il est donc essentiel pour les entreprises d’accéder à l’information, d’échanger et d’adopter une vision globale des transactions immobilières compte tenu des fluctuations du marché et de la législation, afin de créer un environnement d'investissement immobilier transparent, sûr et durable.

Pour sa part, l'avocat Châu Viêt Bac, directeur adjoint et secrétaire général adjoint du VIAC, a déclaré que les litiges immobiliers représentent toujours une part importante des affaires résolues au VIAC. Rien qu'en 2024, le secteur immobilier s'est classé troisième, représentant 14% du nombre total de litiges.

Selon hâu Viêt Bac, cette situation s'explique en partie par les lacunes du cadre juridique précédent. Il espère que les réformes récentes du système juridique, telles que la loi foncière de 2024 et la loi sur les affaires immobilières de 2023, permettront de réaliser les transactions de manière plus efficace et plus sûre à l'avenir.

Par ailleurs, il a souligné qu'outre la réforme institutionnelle, l'initiative des entreprises est un facteur clé. Celles-ci doivent disposer de connaissances juridiques complètes, actualiser régulièrement leurs informations et améliorer leur capacité de gestion des risques, afin de profiter des opportunités offertes par le nouveau contexte juridique et de minimiser les litiges qui en découlent.

Présentation de nombreux documents pratiques

Lors de la conférence, de nombreux experts ont présenté des exposés d’importance pratique pour le secteur immobilier actuel, tels que la mise à jour de certaines décisions en matière d'investissement, d'activité et recommandations pour les entreprises immobilières, l'échange de droits d'utilisation du sol avec les infrastructures techniques dans les projets immobiliers, la commercialisation de logements et de futurs travaux de construction, ainsi que le nouveau cadre juridique et l'application pratique de la réglementation relative au logement et aux futurs travaux de construction.

Après deux séances principales de discussion, les experts ont échangé avec les délégués participants. Les entreprises ont partagé de nombreuses questions et difficultés pratiques, tout en proposant des orientations et des solutions. La conférence a également permis de recueillir de nombreuses contributions et opinions précieuses, posant les bases de recommandations visant à ajuster et à compléter le cadre juridique relatif aux activités d’investissement et immobilières à l’avenir.

Texte et photos : Tân Dat/CVN