VinFast lance pour la première fois ses bus électriques en Europe

VinFast présentera deux modèles de bus électriques, l’EB 8 et l’EB 12, conformes aux normes européennes, lors du salon Busworld Europe 2025 (Belgique) qui se tiendra du 3 au 9 octobre.

C’est la première fois que la marque dévoile une gamme de bus électriques sur un marché international. VinFast exposera au Busworld Europe 2025 ses deux modèles les plus récents, dont la mise en service est prévue à partir de 2026.

Au salon mondial de référence pour les autobus et autocars, VinFast présentera l’EB 8 et l’EB 12. Selon le constructeur, l’EB 12 a obtenu les certifications UNECE et CE, avec des spécifications techniques conçues pour le marché européen, respectant les réglementations locales ainsi que les infrastructures et garantissant une intégration fluide dans le système de transport.

Les deux modèles sont équipés de batteries LFP fournies par CATL et Gotion, d’une capacité de 422 kWh, offrant une autonomie d’environ 400 km. Ils disposent d’une charge rapide de 140 kW permettant une recharge complète en 2 à 3 heures. L’EB 8 et l’EB 12 intègrent plusieurs fonctions ADAS, telles que l’alerte d’angle mort, l’assistance à l’accélération intelligente, l’avertissement de collision frontale et l’alerte de somnolence pour le conducteur. Pour les passagers, des équipements tels que le Wi-Fi, des ports USB, un système de divertissement et une suspension ajustable en hauteur sont disponibles.

À cette occasion, VinFast a également présenté sa stratégie d’entrée sur le marché européen du transport public. Le constructeur vietnamien cherche à établir des partenariats avec des acteurs majeurs de la mobilité et des infrastructures en Europe, ouvrant la voie à l’introduction de ses bus électriques.

Avant l’Europe, les bus électriques VinFast circulent déjà au Vietnam depuis quatre ans. Sur le marché domestique, la société a mis en place un écosystème complet allant de la production à l’exploitation, l’entretien et le développement d’un réseau de transport public respectueux de l’environnement dans les grandes villes. VinFast annonce une capacité de production annuelle de 1500 à 2000 bus électriques, l’ensemble du processus respectant les normes CE.

La vision de VinFast s’aligne sur les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat et sur la transition écologique européenne: réduction de 43% des émissions d’ici 2030, 90% des nouveaux bus sans émissions en 2030 et 100 % en 2035.

Lê Thị Thu Thy, présidente de VinFast, a déclaré que l’Europe est l’un des marchés stratégiques de l’entreprise, car elle partage la même vision en matière de mobilité verte et de développement durable. "Le lancement de ces modèles de bus électriques réaffirme l’engagement de VinFast dans la région. Au-delà des voitures particulières, nous souhaitons construire un écosystème de transition verte complet afin de rendre la mobilité électrique accessible à tous", a-t-elle affirmé, ajoutant qu’avec une gamme diversifiée, VinFast est confiant dans sa capacité à bâtir un système de transport sans émissions.

En Europe, VinFast a déjà présenté ses SUV électriques, le VF6 dans le segment B et le VF8 dans le segment D. L’extension à la gamme de bus électriques devrait renforcer la position de VinFast en matière de production, d’innovation technologique et d’accompagnement des objectifs européens en faveur du transport public et de la réduction des émissions.

Text et photo : Minh Thu/CVN