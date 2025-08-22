Hô Chi Minh-Ville lance une alliance pour les semi-conducteurs

L’Alliance pour la recherche et la formation dans le domaine des semi-conducteurs et de la microélectronique (ARTSeMi) pour la période 2025-2030 a été officiellement lancée lors d’un forum organisé jeudi 21 août à Hô Chi Minh-Ville, marquant une étape clé dans les efforts du Vietnam pour renforcer ses capacités dans l’un des secteurs les plus stratégiques au monde.

Photo : VNA/CVN

Coorganisé par le Département des sciences et des technologies de la ville et l’Association de l’industrie des semiconducteurs de Hô Chi Minh-Ville (HSIA), le forum a réuni des décideurs politiques, des scientifiques, des universités et des entreprises pour discuter de collaboration et de solutions politiques visant à former des talents de haut niveau et à stimuler l’innovation.

ARTSeMi regroupe 15 membres fondateurs, dont des universités, des instituts de recherche, des entreprises et des organisations.

Ses activités seront axées sur le partage d’informations techniques, les projets de recherche conjoints, les copublications, l’enregistrement de la propriété intellectuelle, les programmes de formation, le transfert de technologie et la promotion de la coopération internationale.

S’exprimant lors de l’événement, Nguyên Huu Yên, directeur adjoint du Département des sciences et des technologies de la ville, a souligné l’importance du secteur dans la quatrième révolution industrielle, où la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique sont les principaux moteurs de la croissance.

"Dans l’économie mondiale actuelle, l’industrie des semi-conducteurs est vitale, constituant l’épine dorsale de technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT), le big data et les appareils intelligents", a-t-il déclaré.

Il a souligné qu’en tant que hub économique et d’innovation du pays, la ville a la responsabilité pionnière de mener le développement des semi-conducteurs, non seulement pour la région économique clé du Sud, mais aussi pour l’ensemble du pays.

Les experts et les parties prenantes ont également discuté des défis auxquels le secteur est confronté et ont recommandé des mesures politiques pour accélérer la formation, renforcer la collaboration en matière de recherche et développer les applications technologiques.

Le développement d’une main-d’œuvre innovante dans des domaines tels que la conception de puces, la technologie des semi-conducteurs, l’IoT et l’IA a été souligné comme une priorité.

Le secteur des semi-conducteurs et de l’électronique est déjà un pilier essentiel de l’économie. En 2024, les exportations de produits électroniques du pays ont dépassé 134,5 milliards de dollars, représentant plus d’un tiers du chiffre d’affaires total des exportations du pays. Au cours des cinq premiers mois de 2025, le secteur a enregistré une croissance de 39% en glissement annuel.

L’alliance a été créée conformément à la résolution N°57 du Politburo et à la décision N°1018 du Premier ministre, qui définissent la stratégie nationale de développement des semi-conducteurs du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2050.

Dans le cadre de ce plan, le pays vise à former au moins 50.000 professionnels hautement qualifiés dans le domaine des semi-conducteurs d’ici 2030, dont environ 9.000 à Hô Chi Minh-Ville, notamment dans les domaines de la conception et de la fabrication de puces et des technologies connexes.

Nguyên Huu Yên a réaffirmé l’engagement de la ville à soutenir l’innovation, à attirer les talents scientifiques et à créer des conditions favorables aux investisseurs nationaux et étrangers dans les industries de haute technologie.

Le président de la HSIA, Nguyên Van Hiêu, a déclaré que la création de cette alliance était une nécessité urgente, compte tenu de la réalité de l’économie numérique, où les industries des semi-conducteurs et de l’électronique ne peuvent se développer efficacement sans un mécanisme de coordination entre les organisations, les entreprises, les instituts de recherche et les universités.

"L’alliance constitue un pont essentiel, reliant les voix des entreprises et des experts nationaux et internationaux aux agences de gestion de l’État pour élaborer des politiques pratiques et habilitantes, tout en créant un mécanisme opérationnel flexible pour accélérer les projets de recherche et développement (R&D)", a-t-il indiqué.

VNA/CVN