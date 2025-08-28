Accélération des négociations Vietnam - MERCOSUR sous l’impulsion du Brésil

Dans la dynamique des engagements bilatéraux pris lors de la visite d’État du président brésilien Lula da Silva en mars et de la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au sommet des BRICS à Rio de Janeiro en juillet 2025, les discussions commerciales entre le Vietnam et le Brésil s’intensifient.

À cette occasion, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, s’est entretenu par téléphone avec son homologue brésilien, Mauro Vieira. Le Brésil a proposé d’introduire officiellement l’idée d’un accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et le MERCOSUR lors de la prochaine réunion du bloc, prévue début septembre 2025.

Le ministre Mauro Vieira a salué le potentiel de coopération économique entre les deux pays, estimant que la signature d’un ALE ouvrirait de nouvelles perspectives, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des biens de consommation. Il a également confirmé le soutien actif du Brésil, qui assure la présidence tournante du MERCOSUR au second semestre 2025, pour faire avancer ce projet.

En réponse, Nguyen Hong Diên a souligné que l’accord permettrait aux entreprises vietnamiennes et brésiliennes de diversifier leurs marchés, de renforcer leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et de consolider un commerce bilatéral durable. Selon lui, l’ALE serait un jalon stratégique, illustrant la confiance mutuelle et les ambitions communes des deux régions.

Les deux ministres ont convenu d’organiser dès septembre une réunion officielle annonçant le lancement des négociations, avec pour objectif de tenir un premier cycle de discussions dans les meilleurs délais.

Selon les données du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, les échanges bilatéraux ont atteint un niveau record de près de 8 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 12,2 % par rapport à 2023.

Dans ce total, les exportations vietnamiennes vers le Brésil se sont élevées à 2,6 milliards de dollars, contre 5,4 milliards de dollars d’importations depuis le Brésil. Pour les sept premiers mois de l’année 2025, le volume des échanges commerciaux s’est établi à environ 4,45 milliards de dollars, enregistrant une baisse de 3 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Les principales exportations vietnamiennes vers le Brésil comprennent : téléphones et composants, ordinateurs, produits électroniques et pièces détachées, machines et équipements mécaniques, véhicules, acier, chaussures, fibres textiles, produits de la mer, etc.

À l’inverse, le Vietnam importe du Brésil des minerais et autres ressources minérales, du coton, du soja, du maïs, des produits pour l’alimentation animale, du bois et articles en bois, ainsi que des matières premières pour les industries textile, de la chaussure et du cuir.

Le Brésil est le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Amérique, derrière les États-Unis, et le premier au sein de l’Amérique latine.

