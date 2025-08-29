Le Vietnam continue à peser sur le marché du café mais des enjeux restent à régler

Face à la flambée des prix mondiaux du café, l’industrie vietnamienne du café se voit offrir une opportunité significative d’accroître sa part de marché à l’exportation, selon des experts du secteur.

>> Matcha latte contre café crème : le boom des "coffee shops" en France

>> Les exportations de café vers l’Allemagne en forte hausse

>> Les exportations agricoles dépassent 39 milliards de dollars en sept mois

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

Une étude récente de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a révélé que les prix du café ont augmenté d’environ 40% à l’échelle mondiale en 2024, en grande partie en raison de conditions météorologiques défavorables liées au changement climatique.

Cela a entraîné une baisse de la production au Brésil, en Colombie et en Indonésie, tandis que la demande en Europe, aux États-Unis et en Asie a explosé.

Le mois dernier, le chiffre d’affaires des exportations de café du Vietnam a atteint plus de 560 millions de dollars, portant la valeur totale des exportations pour les sept premiers mois de l’année à 3,6 milliards de dollars et marquant une croissance annuelle impressionnante de 20%, selon les données du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

La croissance de l’industrie est principalement attribuée à la flambée des prix mondiaux du café.

Le Vietnam est le premier exportateur mondial de café Robusta, représentant environ 40% du marché mondial. Le pays cherche désormais à saisir cette opportunité pour accroître sa part de marché.

Nguyên Nam Hai, président de l’Association vietnamienne du café et du cacao (Vicofa), a déclaré que le marché international du café n’avait jamais été aussi favorable.

Avec des prix élevés et une demande croissante, associés à un approvisionnement stable, le Vietnam se trouve dans une position avantageuse, a-t-il déclaré.

Cependant, pour tirer pleinement parti de cette opportunité, le Vietnam doit approfondir la transformation, plutôt que de dépendre des exportations de café brut, a-t-il ajouté.

Bien que les exportations aient augmenté en valeur, la structure des exportations de café du Vietnam présente encore d’importantes limites.

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

La part du café transformé en profondeur, y compris le café torréfié, instantané et de spécialité, ne représente actuellement que 12 à 15% des exportations totales, selon Vicofa.

Ce chiffre est modeste par rapport au potentiel des produits. Au Brésil et en Colombie, ce ratio se situe entre 30 et 40%.

Le journal Thoi bao Ngân hàng (The Banking Times) a cité Lê Hoàng Diêp Thao, fondatrice et PDG de TNI King Coffee, qui a déclaré qu’investir dans la transformation en profondeur permettait aux entreprises de multiplier considérablement la valeur de leurs produits.

Cependant, les investissements initiaux peuvent être considérables, notamment pour la technologie du café instantané, qui, selon elle, nécessite des centaines de milliards de dôngs de capitaux. Toutes les entreprises ne sont pas financièrement capables de tels investissements.

Les défis technologiques et les problèmes d’image de marque expliquent également la lenteur du secteur vietnamien du café à passer à la transformation en profondeur, a-t-elle ajouté.

Défis technologiques et de marque

La technologie de transformation du café instantané et du café de spécialité au Vietnam n’est pas encore uniformément développée.

De grandes entreprises comme Vinacafé, Trung Nguyên et Nestlé ont réalisé des investissements importants, mais le nombre de petites et moyennes entreprises disposant des capacités nécessaires est limité.

Photo : TN/CVN

Les marques de café vietnamiennes ne sont pas encore solidement implantées sur le marché international. Si le Vietnam est réputé pour son volume de production, lorsqu’il s’agit de marques mondiales, les consommateurs pensent souvent à Starbucks (États-Unis), Lavazza (Italie) ou Nestlé (Suisse). Il est donc difficile pour les produits de café transformés vietnamiens de rivaliser sur le segment haut de gamme.

Dinh Van Thành, expert en économie agricole, a déclaré que si le Vietnam continuait à dépendre des exportations de café brut, il resterait une simple "usine à ingrédients" pour les grandes entreprises.

Une stratégie d’investissement à long terme dans la transformation en profondeur est nécessaire, ainsi que des efforts pour élever la marque nationale de café sur la scène internationale, a-t-il indiqué.

Malgré ces difficultés, des signaux positifs émergent du côté des entreprises. Trung Nguyên Legend, par exemple, développe ses exportations de café instantané vers le Moyen-Orient et l’Europe de l’Est.

Vinacafé se concentre sur le développement du marché de l’ASEAN, tandis que plusieurs start-up de Lâm Dông et Gia Lai développent avec audace des marques de café de spécialité pour des marchés comme le Japon et la République de Corée.

Au lieu de vendre des grains bruts, elles s’associent à des entreprises pour transformer le café torréfié et le vendre directement sur le marché sud-coréen, a expliqué Lê Hoàng Diêp Thao, fondatrice et Pdg de TNI King Coffee. Le prix de vente est le double de celui des grains bruts, et les producteurs réalisent également de meilleurs profits.

Pour tirer parti des prix élevés du café et accroître le potentiel d’exportation, les experts ont recommandé trois stratégies clés pour l’industrie du café vietnamienne.

Le Vietnam devrait d’abord investir dans les technologies de transformation en profondeur. Le gouvernement devrait offrir des politiques de crédit préférentielles aux entreprises qui investissent dans des lignes de production de café instantané et de spécialité, plutôt que de les laisser gérer seules.

Les experts suggèrent également que le pays se concentre sur la création d’une marque nationale de café, à l’instar du riz jasmin thaïlandais ou du café arabica colombien. Une marque de café forte et reconnue internationalement est essentielle pour le Vietnam.

Enfin, le Vietnam devrait privilégier les marchés émergents comme le Moyen-Orient, l’Asie du Sud et l’Europe de l’Est, où la demande de café connaît une croissance rapide. Cela représente une opportunité pour le café vietnamien transformé d’élargir ses canaux de distribution.

VNA/CVN