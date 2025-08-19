Vietnam et Royaume-Uni coopèrent dans le domaine des semi-conducteurs

Le Centre national d'innovation (NIC), en coordination avec l'ambassade du Royaume-Uni au Vietnam, a organisé le 18 août à Hanoï le forum Vietnam - Royaume-Uni sur les semi-conducteurs.

Photo : NIC/CVN

L'événement a réuni des entreprises technologiques, des instituts de recherche, des universités, des organisations et des experts des deux pays, afin de favoriser la coopération dans le secteur des semi-conducteurs, l'une des industries stratégiques identifiées par le Parti et l'État vietnamiens comme un moteur de croissance socio-économique à l'ère de la transformation numérique et de l'intégration internationale.

S'exprimant lors du forum, le directeur du NIC, Vu Quôc Huy, a souligné que le Vietnam est à un tournant clé de son développement, visant une croissance durable fondée sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique, les semi-conducteurs étant identifiés comme l'une des industries technologiques stratégiques.

"Nous nous engageons à accompagner et à créer les conditions les plus favorables pour que les entreprises et organisations internationales, y compris nos partenaires britanniques, développent leur coopération en matière de recherche, de développement, de production et d'affaires au Vietnam", a-t-il affirmé.

L'ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Iain Frew, a présenté la vision de son pays pour l'industrie des semi-conducteurs, soulignant que les deux pays placent la technologie au cœur de leurs stratégies de croissance nationale, les semi-conducteurs jouant un rôle central.

Il a déclaré que cet événement marquait un début important pour créer de nouvelles connexions et opportunités, permettant aux deux pays de concrétiser leurs engagements de coopération stratégique et de faire des semi-conducteurs un pilier des relations entre le Vietnam et le Royaume-Uni.

Lors du forum, les représentants des deux parties ont eu des discussions approfondies sur les plans de développement de l'industrie des semi-conducteurs et sur le potentiel de coopération des deux pays dans ce secteur prioritaire.

Le Royaume-Uni a présenté des solutions en matière d'analyse et de fabrication de matériaux semi-conducteurs, ainsi que de traitement des minéraux critiques, tout en partageant ses capacités de recherche, de formation et de collaboration dans les domaines de la conception de puces, des matériaux semi-conducteurs et des dispositifs photoniques.

Les participants vietnamiens ont également réitéré leur engagement à soutenir la formation, la recherche et le développement de produits semi-conducteurs, dans le but de renforcer leur implication dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Dans le cadre du forum, des entreprises, des instituts de recherche et des universités des deux pays ont eu l'occasion de se rencontrer, d'échanger des informations, de rechercher des partenaires et de nouer des liens de coopération.

Les entreprises et organisations britanniques ont exprimé un vif intérêt pour un partenariat avec le Vietnam afin de développer des secteurs stratégiques tels que les semi-conducteurs et les écosystèmes d'innovation, contribuant ainsi au partenariat Vietnam - Royaume-Uni et offrant des avantages concrets aux deux parties.

VNA/CVN