Vietje : programme promotionnel spécial pour célébrer la Fête nationale

Le 27 août, dans l'ambiance joyeuse et fière des célébrations du 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet propose aux passagers une série d'avantages spéciaux et d'activités enrichissantes à cette occasion importante.

Photo: VJ/CVN

Ainsi, de minuit à 23h00 du 28 au 30 août prochain, Vietjet lance un programme promotionnel spécial proposant des centaines de milliers de billets en classe ECO à partir de zéro dông (hors taxes et frais) sur toutes ses lignes nationales et internationales. Les clients peuvent réserver leurs billets via le site web: www.vietjetair.com ou l'application Vietjet Air, avec des horaires de vol flexibles du 1er octobre 2025 au 27 mai 2026 (sous certaines conditions).

Participation à l'exposition des réalisations du pays

En particulier, du 28 août au 5 septembre 2025, Vietjet accueille tous les citoyens et visiteurs dans son espace d’accueil à l'exposition "80 ans d'indépendance, de liberté et de bonheur", qui se tiendra au Centre national des expositions de Dông Anh, à Hanoï. Les visiteurs pourront y découvrir les réalisations pionnières de Vietjet sur le développement de l'aviation vietnamienne, et découvrir l'espace “Fierté et connexion” en application de l'IA et des modèles créatifs modernes. Les visiteurs pourront notamment s'enregistrer pour recevoir un “passeport Vietjet” et collectionner 9 tampons à échanger contre des cadeaux attrayants, dont des billets d'avion à prix réduit jusqu'à 92% (hors taxes et frais), ainsi que pour rencontrer des experts de l'aviation, discuter avec des leaders d'opinion (KOLs), assister à des spectacles son et lumières impressionnants (light show), des défilés de mode et admirer des icônes mondiales associées aux vols de Vietjet.

Photo : VJ/CVN

Réservez votre vol Vietjet dès aujourd'hui pour vous immerger dans une atmosphère historique à Hanoï ou explorer de nouvelles destinations au Vietnam et à l'étranger avec vos proches. Sur chaque vol, Vietjet accueille les passagers avec des programmations musicales vibrantes, un menu culinaire riche avec du Pho Thin, du pain, du café au lait, de la salade Milo, du thé au lait, le tout accompagné de nombreuses activités surprises à 10.000 m d'altitude.

