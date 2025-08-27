Vietnam - Cuba : cap sur l’économie et les investissements

La 42ᵉ session du Comité intergouvernemental Vietnam - Cuba sur la coopération économique et scientifique et technique se tient du 27 août au 2 septembre à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Cette session comprend deux volets principaux : l’un coprésidé par le ministre vietnamien de la Construction et le ministre cubain du Commerce extérieur et de l’Investissement étranger ; l’autre présidé par le vice-ministre vietnamien de la Construction, Nguyên Tuong Van, et la vice-ministre cubaine du Commerce extérieur et de l’Investissement étranger, Mme Déborah Rivas Saavedra.

Les deux parties procèdent à une évaluation globale des résultats de la coopération dans divers domaines, conformément aux accords définis lors de la 41ᵉ session.

Elles s’accorderont également sur les orientations de coopération pour la période 2025-2026, avec pour objectif de promouvoir les projets, programmes et activités de coopération clés, contribuant ainsi à renforcer les relations d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba.

À cette occasion, les deux pays se sont engagés à promouvoir leur coopération économique, commerciale et d’investissement, avec un accent particulier sur trois domaines prioritaires : agriculture et sécurité alimentaire, biotechnologie et santé, énergie.

La 42ᵉ session réaffirme l’engagement des deux gouvernements à créer les conditions les plus favorables pour que les entreprises des deux pays puissent coopérer, investir et mener leurs activités commerciales. Des documents de coopération importants seront signés à cette occasion, constituant une base juridique solide pour le développement des relations bilatérales dans la période à venir.

VNA/CVN