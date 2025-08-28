Carlsberg Vietnam fait de Phu Bài son plus grand site de production en Asie

Carlsberg Vietnam, en coordination avec le Comité populaire de la ville de Huê, a organisé le 26 août la cérémonie d’inauguration du projet d’extension de la brasserie de Phu Bài, marquant une étape majeure dans le parcours de l’entreprise en matière d’innovation, de durabilité et d’engagement à long terme envers le Vietnam.

Photo : Carlsberg Vietnam/CVN

L’agrandissement, qui représente un investissement de près de 90 millions de dollars, augmente la capacité de brassage de Phu Bài de 50%, ce qui en fait le plus grand site de production de bière Carlsberg en Asie et l’un des plus productifs du groupe au monde en termes d’efficacité de la main-d’œuvre.

Cette brasserie agrandie permettra de répondre à la demande croissante du portefeuille diversifié de Carlsberg Vietnam, qui comprend notamment des marques internationales haut de gamme telles que Carlsberg, 1664 Blanc, Tuborg et Somersby, ainsi que des marques locales emblématiques telles que Halida et Huda.

Grâce à des capacités améliorées, Carlsberg Việt Nam est désormais mieux placé pour offrir aux consommateurs vietnamiens une qualité internationale, un plus grand choix, de la cohérence et de l’innovation.

"L’expansion de la brasserie de Phu Bài reflète notre engagement à long terme envers le Vietnam", a déclaré Andrew Khan, directeur général de Carlsberg Vietnam.

"Phu Bài est désormais notre plus grand site de production de bière chez Carlsberg Asia. Il est équipé d’une technologie de pointe pour produire des bières de qualité exceptionnelle, plus efficacement et avec un impact environnemental réduit. Mais il ne s’agit pas seulement d’une question d’échelle ; il s’agit de mieux servir nos consommateurs, de renforcer notre chaîne d’approvisionnement et d’avoir un impact significatif sur les communautés que nous servons".

Le vice-président du Comité populaire de la ville de Huê, Phan Quy Phuong, a déclaré : "Carlsberg Vietnam est depuis longtemps un partenaire de confiance pour le développement durable de la ville de Huê et du Centre du Vietnam. L’agrandissement de la brasserie de Phu Bài permet non seulement d’apporter des normes de fabrication avancées à Huê, mais témoigne également d’un engagement fort en matière de responsabilité environnementale et sociétale. Nous apprécions les contributions de Carlsberg et nous réjouissons de poursuivre notre collaboration pour la prospérité du Centre du Vietnam".

La brasserie de Phu Bài agrandie intègre une technologie de pointe pour améliorer les performances tout en réduisant l’impact environnemental. Elle dispose de l’une des lignes de conditionnement les plus rapides du Vietnam et d’une nouvelle ligne de brassage à haut rendement qui consomme 20% d’eau et 15% d’énergie en moins.

Le projet s’appuie également sur une flotte de chariots élévateurs électriques dotés d’IA pour améliorer la sécurité dans les zones à forte fréquentation, ainsi que sur des tableaux de bord de données en temps réel pour optimiser l’efficacité des lignes et garantir une qualité constante et une précision opérationnelle.

"Le Vietnam joue un rôle essentiel dans la stratégie mondiale de Carlsberg, non seulement en raison de son potentiel de croissance, mais aussi grâce à la force de nos équipes locales, à nos partenariats et à notre ambition commune pour un avenir plus vert", a déclaré Joy Rice, vice-présidente de la chaîne d’approvisionnement de Carlsberg Asie.

"Avec cette expansion, Phu Bài devient plus qu’une simple brasserie. C’est un modèle pour notre croissance : avec un objectif, une responsabilité et une création de valeur à long terme pour le Vietnam et au-delà".

Photo : VNA/CVN

L’expansion de la brasserie Phú Bài s’inscrit dans le cadre du programme mondial "Ensemble vers le zéro émission et au-delà" (TTZAB) de Carlsberg et de la feuille de route nationale du Vietnam vers la neutralité carbone d’ici 2050. La brasserie fonctionne à l’électricité renouvelable certifiée iREC et à la vapeur issue de la biomasse, et toutes ses eaux usées sont traitées grâce à des systèmes de filtration avancés.

Carlsberg Vietnam vise également des emballages 100% réutilisables ou recyclables pour ses bouteilles, fûts et canettes, renforçant ainsi son engagement en faveur d’une économie circulaire et de l’innovation en matière d’emballages durables d’ici 2026.

L’aventure de Carlsberg au Vietnam a débuté il y a plus de trente ans, avec la brasserie de Phu Bài. Alors que l’entreprise progresse, elle reste déterminée à se développer aux côtés du Vietnam, à autonomiser les communautés, à promouvoir une croissance durable et à renforcer le rôle du pays dans la démarche mondiale de Carlsberg vers un avenir plus vert et plus résilient.

VNA/CVN