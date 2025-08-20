Le Vietnam renforce sa coopération technologique stratégique

Le Centre national d’innovation (NIC) a organisé, en coopération avec le groupe Dassault Systèmes (France), le 20 août, un forum des dirigeants d’entreprises à Hanoï, visant à promouvoir l’écosystème des semi-conducteurs et de l’innovation au Vietnam. L’événement a réuni plus de 50 hauts responsables venus des administrations, du milieu académique et des entreprises de haute technologie, tant nationales qu’internationales.

Le forum s’est tenu dans un contexte où le Vietnam met en œuvre de grandes orientations en matière de science et de technologie, d’innovation et de transformation numérique. Selon Vo Xuân Hoài, directeur adjoint du NIC, la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique a clairement défini ces domaines comme des moteurs essentiels pour permettre au Vietnam de sortir du piège du revenu intermédiaire et de progresser vers un développement durable. Pour concrétiser cette orientation, le Premier ministre a promulgué la Décision n°1131/QD-TTg, qui identifie 11 groupes technologiques et 35 groupes de produits stratégiques prioritaires, couvrant notamment les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), la production avancée, la robotique, l’aéronautique et les drones.

Selon Vo Xuân Hoài, il s’agit d’un signal fort démontrant la volonté du Vietnam de mobiliser toutes les ressources, politiques et partenariats afin de bâtir les fondations d’une économie de la connaissance et de haute technologie. Dans ce processus, la coopération internationale joue un rôle déterminant.

Dans son allocution, Mme Marie Keller, chargée d’affaires par intérim de l’Ambassade de France au Vietnam, a affirmé que l’innovation constituait l’une des priorités de la diplomatie française. Le Vietnam dispose d’une main-d’œuvre jeune, dynamique et ambitieuse, tandis que la France possède une longue tradition en matière de technologies, de recherche et de formation. Ces atouts complémentaires offrent de larges perspectives de coopération bilatérale. Elle a particulièrement salué les ambitions du Vietnam dans le domaine des semi-conducteurs, illustrées par la Stratégie de développement de l’industrie des semi-conducteurs à l’horizon 2030, la création d’un fonds de soutien aux investissements et le projet de première usine de production de puces détenue par le Vietnam.

Du point de vue des entreprises, Samson Khaou, vice-président exécutif de Dassault Systèmes pour la région Asie-Pacifique, a souligné que le groupe se prépare à une nouvelle vague de transformation numérique, appelée "économie de la création", fondée sur les principes de durabilité et portée par l’IA générative. Cependant, pour exploiter pleinement ces technologies de pointe - de l’IA aux jumeaux numériques, en passant par les mégadonnées - un socle d’infrastructures numériques solides est indispensable.

Selon le représentant de Viettel IDC, le marché vietnamien des centres de données connaît une croissance rapide et devrait atteindre 1,14 milliard de dollars d’ici 2029, avec un taux de croissance annuel moyen proche de 11%. Cette dynamique est alimentée par la stratégie de transformation numérique ambitieuse du gouvernement, le recours accru au cloud par les entreprises et l’obligation de stocker les données sur le territoire national. Pour répondre à cette demande croissante, Viettel IDC prévoit de développer 15 centres de données entre 2025 et 2030, équipés de serveurs IA à très haute capacité, de systèmes de refroidissement liquide et gérés par l’intelligence artificielle pour optimiser la performance.

Les sessions de discussion du forum ont porté sur l’application des jumeaux numériques intégrant l’IA, la modélisation et la simulation intégrées (MODSIM), les technologies de production avancées ainsi que la co-optimisation des usines de semi-conducteurs (FTCO). Un accent particulier a été mis sur le développement des ressources humaines, le Vietnam s’étant fixé pour objectif de former 50.000 ingénieurs en semi-conducteurs d’ici 2030 afin de bâtir une main-d’œuvre innovante et prête pour l’avenir.

Le NIC a rappelé que ce forum s’inscrivait dans le prolongement du protocole d’accord signé en 2024 avec Dassault Systèmes, visant à promouvoir la transformation numérique et à consolider l’écosystème de l’innovation au Vietnam. Cet événement contribue à jeter les bases solides permettant au pays non seulement de s’intégrer plus profondément dans la chaîne de valeur mondiale, mais aussi de redéfinir sa position dans les industries stratégiques du futur.

