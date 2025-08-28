Khanh Hoa lance une campagne d’émulation contre la pêche INN

La province de Khanh Hoa (Centre) a organisé jeudi 28 août une cérémonie pour lancer une campagne d’émulation contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), réunissant les représentants des agences publiques, des unités de l’armée et de 25 communes et quartiers côtiers.

Cette campagne présente une occasion pour l’ensemble du système politique et la communauté des pêcheurs de démontrer leur sens des responsabilités, leur unité, leur coopération et leur détermination à agir, a déclaré lors de la cérémonie le vice-président du Comité populaire provincial de Khanh Hoa, Trinh Minh Hoàng.

Photo : VNA/CVN

"Lutter contre la pêche INN est non seulement une tâche urgente, mais aussi un honneur pour le Vietnam, contribuant à la protection des ressources aquatiques et affirmant sa position de nation responsable sur la scène internationale", a-t-il affirmé.

La suppression du "carton jaune" de la Commission européenne (CE) est essentielle pour garantir l’exportation des produits aquatiques vietnamiens vers le marché de l’Union européenne (UE). La lutte contre la pêche INN n’est pas seulement une réponse aux recommandations de l’UE, mais aussi un objectif de protection et de développement durable de l’aquaculture du Vietnam.

La campagne d’émulation se déroule du 20 août au 2 septembre, axée sur de plusieurs solutions synchrones et drastiques, notamment le renforcement de la sensibilisation, la divulgation des réglementations légales, l’installation et l’utilisation d’équipements de surveillance des navires (VMS) sur les bateaux de pêche.

Les autorités contrôlent strictement tous les bateaux de pêche entrant et sortant du port, exigeant des documents complets, des journaux de pêche et le fonctionnement continu d’équipements VMS. Parallèlement, les cas d’infractions intentionnelles, notamment la pêche illégale dans les eaux étrangères, sont sévèrement sanctionnés.

Parallèlement, les autorités ont demandé à 100% des armateurs, capitaines et pêcheurs de déclarer leurs entrées et sorties de navires via les postes de contrôle frontalier dans le système d’identification électronique (VNeID).

Aucun navire dépourvu de documents valides, tels qu’un permis de pêche, un enregistrement ou un certificat d'inspection, ne sera autorisé à partir, a affirmé le colonel Ta Quang Dung, commandant adjoint des gardes-frontières de la province de Khanh Hoa.

La province abrite le port de pêche de Hon Ro, le plus grand de la région, avec une moyenne d'environ 200 mouvements de navires par jour. Les autres ports clés incluent Vinh Luong (ville de Nha Trang), Da Bac (ville de Cam Ranh) et Dai Lanh (Van Ninh).

La quasi-totalité des bateaux de pêche locaux de plus de 15 m - 631 sur 633 - sont désormais équipés de dispositifs VMS. De plus, le système de documentation et de traçabilité électroniques des captures (eCDT) est en cours de déploiement efficace dans les ports de Hon Ro, Vinh Luong, Da Bac et Dai Lanh, améliorant considérablement la transparence et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement des produits de pêche.

VNA/CVN