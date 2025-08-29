Bois : les entreprises recommandées de développer leurs débouchés

Le colloque portant sur les marchés d’exportation et les politiques globales a fourni des informations sur les tendances des marchés d’exportation ainsi que sur les nouvelles politiques auxquelles les entreprises vietnamiennes devront faire face, en plus des opportunités qu’elles pourront saisir pour développer durablement leurs produits dérivés du bois.

Lors de l'ouverture du colloque tenu le 27 août dans le cadre du Salon international des produits en bois et des articles artisanaux VIFA ASEAN 2024, à Hô Chi Minh-Ville du 26 au 29 août, Trân Ngoc Liêm, directeur de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), s’est montré optimiste quant au chiffre d’affaires des exportations de la ville au cours des sept premiers mois de 2025. La valeur des exportations de bois et produits dérivés était estimée à près de 10 milliards de dollars, en hausse de 8,1% par rapport à la même période de l’année précédente, le marché américain représentant plus de 56% du total.

Néanmoins, M. Liêm a également mis en garde contre les risques liés à une trop forte dépendance à ce marché, susceptible de provoquer des fluctuations subites. "Il est important d’élargir et de diversifier les débouchés, notamment vers le Japon, la Chine et l’Union européenne (UE), afin de garantir une croissance durable", a-t-il souligné.

Nguyên Van Dung, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a pour sa part affirmé l’importance du colloque et du salon VIFA ASEAN, en précisant qu’il ne s’agissait pas seulement d’un événement de promotion commerciale, mais également d’une stratégie visant à aider la mégapole du Sud à préserver sa position centrale dans la commercialisation de l’ameublement intérieur de la région. La fusion de Binh Duong, Bà Ria - Vung Tàu et Hô Chi Minh-Ville ouvre une chaîne d’approvisionnement intégrale, allant de la production à l’exportation, créant des avantages compétitifs pour la ville et pour l’ensemble de la filière bois et produits dérivés.

"Dans cet esprit, l’accompagnement du gouvernement et des entreprises devrait donner un nouvel élan, permettant à la filière bois du Vietnam de se développer durablement, en faisant de la mégapole du Sud une destination incontournable sur la carte commerciale mondiale", a souligné le vice-président.

Lors du colloque, entreprises et experts ont discuté des opportunités de promotion commerciale de la filière, en profitant de la relance du marché global, ainsi que des mesures visant à diversifier et à établir des partenariats susceptibles de renforcer la chaîne d’approvisionnement durable. Parallèlement, les participants ont proposé des politiques d’exportation favorables, stimulant le rôle proactif des exportateurs vietnamiens face aux changements de politiques tarifaires et aux barrières liées au contrôle de qualité imposées par les principaux marchés.

Selon M. Liêm, dans un contexte où de nombreux défis se présentent, la mise en connexion entre entreprises et gouvernement, l’exploitation de nouveaux marchés et un esprit d’innovation permettront aux entreprises spécialisées dans la filière bois de trouver les clés pour continuer à avancer et se développer durablement.

Texte et photos : Truong Giang/CVN