Renforcer la coopération économique Vietnam - Thaïlande dans la nouvelle ère

Le Consulat général du Vietnam en collaboration avec l’Association des jeunes entrepreneurs de Hô Chi Minh-Ville et l’Association des entrepreneurs thaïlando-vietnamiens de toute la Thaïlande, a conjointement organisé le 28 août, à Khon Kaen (Thaïlande), le Forum d’affaires Vietnam - Thaïlande 2025.

Photo : VNA/CVN

L’événement a réuni près de 150 délégués, dont des responsables diplomatiques, des organisations partenaires, des entreprises et des représentants de la diaspora. Il s’inscrivait dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (1945-2025) et du rehaussement des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique intégral (16 mai 2025).

Placé sous le thème "Renforcer la coopération économique Vietnam - Thaïlande dans la nouvelle ère", le forum a permis aux entreprises des deux pays d’échanger leurs expériences, de partager leur vision du développement et de discuter des politiques en lien avec les besoins concrets du terrain. Les interventions ont porté sur les atouts de coopération, l’économie verte, la construction de marques, l’exploitation du marché du Nord-Est thaïlandais et le rôle des jeunes entrepreneurs.

Lors de la séance de dialogue, les participants ont abordé en profondeur des questions liées au renforcement des chaînes d’approvisionnement et de la logistique, à la levée des obstacles juridiques, au développement de l’économie numérique, à l’innovation et aux stratégies de croissance durable. Ils ont souligné que la Thaïlande et le Vietnam, en tant que deux économies phares de la région, jouent un rôle essentiel dans l’intégration économique du bassin du Mékong à travers le Corridor économique Est-Ouest et le Corridor économique du Sud.

Selon Nguyên Ngoc Tân, président du Club du tourisme des jeunes entrepreneurs vietnamiens, il est nécessaire d’instaurer un mécanisme commun au sein de l’ASEAN afin de renforcer les liens entre entreprises, de favoriser le partage de données et d’alléger les contraintes administratives, créant ainsi des conditions favorables au développement du secteur privé et à son intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

L'événement a été bien plus qu'une simple initiative de promotion commerciale. Il a également envoyé un message fort en faveur de l'innovation, de l'intégration et de la création de valeur vietnamienne, confirmant le rôle de pionnier du secteur privé à l'ère nouvelle.

Les délégués ont aussi assisté à l'inauguration de la Foire commerciale Vietnam - Nord-Est de la Thaïlande, qui a rassemblé près de 50 stands d'entreprises des deux pays. Plusieurs accords de coopération ont été signés entre l'Association des entrepreneurs vietnamo-thaïlandais et des entreprises vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant à cette occasion, Dinh Hoàng Linh, consul général du Vietnam à Khon Kaen, a rendu hommage à l'Association des entrepreneurs vietnamo-thaïlandais ainsi qu'aux associations d'hommes d'affaires de la diaspora et à la communauté vietnamienne du Nord-Est de la Thaïlande. Il a qualifié leur rôle de "passerelle importante" pour promouvoir une coopération concrète et consolider l'amitié traditionnelle entre les deux nations.

Présente à la foire avec un stand exposant des produits agricoles typiques de la province d’Udon Thani tels que les dattes et les mangues vertes, Samatchaya Yukong, représentante de la Ferme Thanaporn, a affirmé que l’événement lui avait offert l’opportunité de présenter ses produits aux consommateurs vietnamiens, tout en exprimant le souhait d’exporter prochainement vers le Vietnam.

Pour sa part, Hô Van Lâm, président de l’Association des entrepreneurs vietnamo-thaïlandais, a souligné que la foire illustrait parfaitement l'esprit de coopération et de développement conjoint. Il a ajouté qu'elle offrait aux entreprises une plateforme idéale pour promouvoir leur marque, trouver de nouveaux partenaires et élargir leurs marchés. Il s’est dit convaincu que les relations commerciales entre le Vietnam et la Thaïlande continueront de se renforcer durablement, au bénéfice du développement socio-économique de chaque pays.

VNA/CVN