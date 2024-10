L'importance de rassembler la force du bloc de la grande union nationale

>> Renforcer le rôle politique central du Front de la Patrie du Vietnam

>> Le FPV engagé dans la promotion de la démocratie et la protection des droits du peuple

>> Le Xe Congrès national du FPV entame sa première séance de travail

>> Ouverture du Xe Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Selon le vénérable Thich Tanh Nhiêp, vice-président du Conseil d'administration de la Sangha bouddhiste du Vietnam (Vietnam Buddhist Sangha - VBS) et chef du Comité d'administration de la VBS dans la province de Quang Binh, ce Congrès lance de nombreux programmes et solutions pour promouvoir le rôle de la grande union nationale.

L'une des réalisations importantes du FPV au cours du mandat dernier a été la coordination étroite avec les ministères, les secteurs et les agences du ressort central ainsi que les agences membres et les localités pour encourager les personnes de toutes les classes à l'intérieur et à l'extérieur du pays ainsi que de tous les groupes ethniques et religions à contrôler avec succès la pandémie de COVID-19 et à promouvoir la reprise et le développement socio-économiques.

Récemment, le FPV a appelé toute la population et la communauté vietnamienne à l'étranger ainsi que les organisations et les entreprises à soutenir les victimes du typhon Yagi et des inondations et glissements de terrain qui ont suivi, en les aidant à reprendre une vie normale et une production, a-t-il noté.

Le vénérable Thich Tanh Nhiêp a déclaré que la VBS opère activement dans le cadre de la Constitution et des lois du pays, demeurant toujours un membre fiable du bloc de grande union nationale dans le processus de construction et de défense de la Patrie.

Pour sa part, le vénérable Thich Lê Trang, chef du Conseil d'administration de la VBS à Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que le FPV était le noyau de la grande union nationale, y compris les religions. Il a émis son espoir que le FPV continuerait à innover dans ses méthodes de travail au cours du prochain mandat, afin de suivre les changements constants du monde.

Photo : VNA/CVN

Lors du Congrès, les délégués ont émis leur souhait qu'au cours du prochain mandat, le FPV continue à bien jouer son rôle central dans la surveillance et la critique sociale, tout en écoutant régulièrement les préoccupations et les aspirations du peuple.

Lors de la séance d'ouverture du Congrès national du FPV, les délégués ont présenté des interventions sur les résultats et les expériences du FPV dans la mobilisation des gens pour qu'ils participent à la garantie du bien-être social ; des solutions pour promouvoir le rôle de la communauté vietnamienne à l'étranger dans la participation au développement socio-économique, contribuant à la construction et à la protection de la Patrie.

VNA/CVN