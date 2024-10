Hanoï entre tradition et modernité

>> Soixante-dix ans après sa libération, Hanoï a connu un fort développement

>> Une destination touristique attrayante

>> Une ville en pleine évolution culturelle

On se souvient du numéro 9 où deux jeunes touristes découvraient avec bonheur l’espace piétonnier autour du lac Hoàn Kiêm (Épée restituée).

On se rappelle aussi du numéro 16 où une vue aérienne de Hanoï avait déjà étonné bon nombre de lecteurs. Le numéro 27 avait montré le pont Vinh Tuy en majesté. Enfin, il y a quelques semaines on découvrait le métro aérien de Hanoï soit une nouvelle facette de la mégapole du Nord.

Au moment où tout le pays fête les 70 ans de la libération de Hanoï (10 octobre 1954), testez vos connaissances sur cette ville incroyable avec “Question pour une capitale“ !

A. Je traverse le Nord du Vietnam, arrose la capitale, Hanoï, et me jette dans le golfe du Bac Bô. Je suis appelé comme cela car je transporte du limon qui me donne cette couleur. Je suis...

B. J’ai lu le 10 octobre 1954 “l’appel du Président Hô Chi Minh à l’attention des habitants de la capitale”. J’étais président du Comité d’administration militaire. Mon nom était...

C. Je suis une victoire historique de la résistance en décembre 1972. Quel était mon nom ?

D. J’abrite de grandes richesses culturelles. Quelles sont-elles ?

E. Je possède un village traditionnel célèbre pour son artisanat de la céramique. Comment s’appelle-t-il ?

F. J’ai accueilli un grand historien français qui a publié un ouvrage remarquable appelé Histoire de Hanoï. Connaissez-vous son nom ?

G. Je suis une date importante pour l’élargissement de mes limites administratives. Laquelle ?

H. J’ai reçu “le titre de +Ville pour la paix+, décerné par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)”. C’était quand ?

I. C’est un espace culturel qui “a attiré plus de trois millions de lecteurs en cinq ans, générant un chiffre d’affaires d’environ 29 milliards de dôngs”. Quel est-il ?

J. Je ne me suis pas toujours nommée Hanoï, autrefois je portais un autre nom. Sauriez-vous le retrouver ?

C’est difficile ? Consultez les réponses ci-dessous !

Hervé Fayet/CVN

A. Le fleuve Rouge

B. Vuong Thua Vu

C. “Điên Biên Phu aérien”

D. Un riche réseau de patrimoines culturels, de fêtes populaires, de villages artisanaux et de belles traditions millénaires

E. Bát Tràng

F. Philippe Papin

G. 1er août 2008

H. 16 juillet 1999

I. La Rue du livre de Hanoï

J. Tràng An