La visite officielle du PM Li Qiang au Vietnam a produit des résultats positifs

S’exprimant lors d’une conférence de presse régulière du ministère, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Mao Ning a déclaré que la visite officielle du Premier ministre Li Qiang au Vietnam souligne l’importance stratégique de la construction d’une communauté d’avenir partagé entre les deux pays.

Le Parti et le gouvernement vietnamiens ont souligné qu’ils considéraient toujours les relations avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité absolue dans leur politique étrangère, a-t-elle déclaré.

Selon Mao Ning, les deux parties ont convenu que le développement d’un pays présente une opportunité pour le développement de l’autre et sert de facteur positif pour le développement régional et mondial.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à considérer les relations bilatérales dans une perspective stratégique et à long terme, en se soutenant constamment dans la promotion du socialisme et de la modernisation avec les caractéristiques uniques de chaque pays.

Elles se sont également engagées à bien concrétiser les perceptions communes et importantes atteintes entre les hauts dirigeants des deux partis et deux pays, et à faire progresser la construction de la communauté d’avenir partagé vers des résultats plus pratiques, a-t-elle poursuivi.

La porte-parole a noté que lors de la visite du dirigeant chinois, les deux parties ont réaffirmé leurs positions de principe sur les questions majeures ; et ont convenu d’intensifier la coordination et la coopération au sein des mécanismes multilatéraux, de faire progresser la coopération au sein des trois initiatives mondiales, dont l’Initiative de développement mondial, l’Initiative de sécurité mondiale et l’Initiative de civilisation mondiale ; et de soutenir conjointement un monde multipolaire, équitable et ordonné, ainsi qu’une mondialisation économique globale et inclusive.

Mao Ning a souligné le consensus atteint entre les deux parties pour approfondir leur coopération stratégique globale, affirmant qu’il s’agissait de l’un des résultats clés de la visite.

Selon la diplomate, la Chine et le Vietnam favoriseront l’alignement de leurs stratégies de développement ; et accélérer la "connectivité dure" dans le développement des chemins de fer, des autoroutes et des infrastructures frontalières, ainsi que la "connectivité douce" grâce à des systèmes douaniers intelligents.

Les deux parties soutiendront fermement le renforcement de la facilitation des activités commerciales et d’investissement, garantissant une chaîne d’approvisionnement sûre et stable.

Elles exploreront et mettront en œuvre activement des projets pilotes pour la création de zones de coopération économique transfrontalière ; et élargiront la coopération dans les secteurs émergents tels que les technologies de l’information, les nouvelles énergies, l’économie numérique et les minéraux critiques.

En outre, les deux pays organiseront efficacement des activités pour marquer le 75e anniversaire de la fondation des relations diplomatiques et l’"Année des échanges humanistes Vietnam - Chine" en 2025, a-t-elle encore indiqué.

VNA/CVN