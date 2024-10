L’ambassadeur chinois souligne le succès de la dernière visite du PM chinois au Vietnam

La visite du Premier ministre Li Qiang a eu lieu au cours de la première année de mise en œuvre des perceptions communes entre les plus hauts dirigeants des deux Partis et de promotion de la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam. C'est également la première visite au Vietnam de Li Qiang en tant que Premier ministre chinois, a indiqué He Wei.

L’ambassadeur a rappelé que lors de son séjour au Vietnam, Li Qiang avait rencontré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân. Il s’était entretenu avec son homologue vietnamien, Pham Minh Chinh. Les deux Premiers ministres avaient assisté à la cérémonie d’échange de documents de coopération entre les deux pays, à un forum d’affaires Vietnam - Chine. À la fin de la visite, les deux parties avaient publié une Déclaration commune. Selon le diplomate chinois, les résultats de cette visite sont manifestés sur trois aspects.

Premièrement, la visite a contribué à renforcer davantage la confiance politique mutuelle entre les deux parties. Au cours des rencontres et de l’entretien, les deux parties ont réaffirmé que le développement des relations bilatérales était une priorité et un choix stratégique de chacun, soulignant que le développement de chaque pays était une opportunité de développement pour l'autre, un facteur positif pour le développement de la région et du monde.

De même, la Chine et le Vietnam ont convenu de mettre pleinement en œuvre les perceptions communes entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, de promouvoir la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam pour obtenir des résultats tangibles dans les orientations fixées – "six plus". La visite a également mis en évidence le rôle de premier plan joué par les hauts dirigeants des deux pays dans le développement des relations bilatérales, a estimé He Wei.

Deuxièmement, cette tournée a promu la coopération substantielle entre le Vietnam et la Chine, qui est sur la voie d'un développement rapide, pour qu'elle devienne plus forte. Lors des rencontres, les deux parties sont parvenues à un consensus important sur la poursuite de l'élargissement de la coopération économique et commerciale, tout en promouvant la connectivité en matière de chemins de fer, d’autoroutes, d’infrastructures portuaires maritime, et la connectivité en matière de douane intelligente…

Troisièmement, la visite a contribué à créer un consensus global sur l'amitié entre les deux peuples. Les dirigeants des deux parties sont parvenus à une perception commune importante sur le renforcement de la communication sur l’amitié Chine - Vietnam, le renforcement de la compréhension mutuelle entre les deux peuples et le soutien aux échanges et à la coopération décentralisée entre les deux pays, en particulier dans les provinces et zones frontalières, a ajouté He Wei.

Les deux parties sont parvenues à un accord élevé sur le respect du principe de contrôle des désaccords par le biais de consultations d’amitié et ont pleinement confiance dans l'avenir des relations Chine - Vietnam, a déclaré l'ambassadeur chinois.

Lors de la conférence de presse, le diplomate chinois a également partagé ses estimations sur les relations actuelles entre les deux pays et le potentiel de développement dans divers domaines dans les temps à venir.

Passant en revue les visites de haut niveau entre les deux pays au cours des trois dernières années et soulignant le rôle des dirigeants prédécesseurs dans l’implantation des bases de l'amitié entre les deux pays, dont le Président Hô Chi Minh et le Président Mao Zedong, l'ambassadeur He Wei s’est déclaré convaincu que les dirigeants vietnamiens promouvraient l'héritage des générations de dirigeants précédentes, continueraient à développer l'amitié traditionnelle entre les deux pays et travailleraient ensemble pour la construction d’une communauté d'avenir partagé de portée stratégique entre le Vietnam et la Chine.

He Wei a déclaré que la construction de cette communauté avait pris un bon départ et que la coopération substantielle était devenue un "point de croissance" dans les relations bilatérales.

Plus précisément, pour l’heure, la Chine est le plus grand partenaire commercial du Vietnam. Le commerce bilatéral a dépassé les 200 milliards d’USD pendant trois années consécutives, a-t-il précisé. En outre, He Wei a souligné le grand potentiel des échanges entre les deux peuples et des échanges culturels dans les relations bilatérales.

Les deux pays fêteront l’année prochaine le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. 2025 sera également "l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine". L'ambassadeur He Wei a déclaré que les deux parties devaient continuer à promouvoir l'amitié traditionnelle pour qu’elle devienne un catalyseur pour les relations bilatérales.

