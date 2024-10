Le FPV engagé dans la promotion de la démocratie et la protection des droits du peuple

Le Front de la Patrie du Vietnam (FPV) a fait preuve de solides performances dans la promotion de la démocratie, démontrant de plus en plus son rôle dans la représentation et la protection des droits et intérêts légitimes et légaux du peuple, la supervision et la critique sociale, la prévention et la lutte contre la corruption et le gaspillage, contribuant ainsi à la construction d’un Parti et d’une administration purs et forts.

Photo : VNA/CVN

Consensus social pour la croissance

Représenter et protéger les droits et intérêts légaux et légitimes du peuple est l’une des fonctions importantes du FPV dans ses efforts pour construire le bloc de grande union nationale et défendre la Patrie.

Au cours du mandat 2019-2024, les comités du FPV ont recueilli les avis des personnes de tous horizons pour les documents des congrès du Parti à tous les niveaux et du XIIIe Congrès national du Parti, et ont largement popularisé les résolutions des congrès, tout en élaborant des programmes d’action spécifiques pour donner vie aux résolutions.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses tâches de participation à la construction du Parti et de l’administration, la délégation du Parti et le Comité permanent du Comité central du VFF ont participé à l’élaboration du projet de synthèse de 15 ans de mise en œuvre de la résolution adoptée lors de la cinquième session plénière du Xe Comité central du Parti sur la poursuite de la rénovation de la méthode de direction du Parti sur le fonctionnement de l’ensemble du système politique, à soumettre à la sixième session plénière du XIIIe Comité central du Parti, tout en élaborant deux thèmes dans le cadre du projet d’élaboration d’une stratégie de construction et de perfectionnement de l’État de droit socialiste du Vietnam jusqu’en 2030 avec une vision du Politburo jusqu’en 2045.

Au niveau local, le FPV a bien joué son rôle en proposant des idées et en coordonnant avec les administrations locales pour organiser des dialogues directs entre les dirigeants des comités et des administrations du Parti et la population, recherchant ainsi des solutions aux difficultés en temps opportun, créant un consensus social, jetant les bases et créant des motivations pour le développement socio-économique, protégeant les droits et intérêts légaux et légitimes de la population et contribuant à la promotion d’un Parti et d’une administration forts et propres.

Des avis ont également été donnés aux cadres et aux membres du Parti, en particulier aux dirigeants des comités et des organisations du Parti, sur la promotion de leur rôle de pionnier dans la mise en œuvre des règlements du Parti et des politiques de l’État et sur la mise en place de bons exemples en matière de qualités politiques, de moralité et de style de vie.

À ce jour, 53 des 63 villes et provinces du pays ont publié leurs règlements sur les rencontres et dialogues directs entre les dirigeants des comités et des administrations du Parti à tous les niveaux et la population. Parallèlement, 53 localités ont adopté des règlements sur les responsabilités des comités du Parti, des organisations du Parti et des administrations à tous les niveaux dans la prise d’avis du FPV, des organisations sociopolitiques et de la population.

Supervision pour le règlement rapide des lacunes

Au cours de la période 2019-2024, le FPV a accordé une grande attention à la critique sociale, contribuant à promouvoir le droit du peuple à la maîtrise et à la participation au processus d’élaboration et de finalisation des lois, des politiques, des programmes et des plans de développement socio-économique des localités et de l’ensemble du pays.

Selon Dô Van Chiên, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du FPV, la supervision et la critique sociales jouent un rôle important dans les activités du FPV, des organisations sociopolitiques et des organisations membres du FPV. C’est une méthode d’exercice de la maîtrise du peuple et un canal d’information important pour contribuer à la construction d’un Parti et d’un État propres et forts, a-t-il souligné.

Chien a déclaré qu’au cours du récent mandat, le FPV a organisé 16 conférences de critique sociale, tandis que ses organisations membres ont mené une critique sociale sur 19 projets de documents.

Les comités du FPV des provinces et des villes ont présidé 85.886 conférences de ce genre, au cours desquelles de nombreuses idées critiques ont été recueillies, aidant le Parti et l’État à perfectionner les politiques et les lois et à décider des questions importantes du pays et des localités.

Dans le même temps, dans le cadre de ses efforts pour participer à la prévention et à la lutte contre la corruption et d’autres phénomènes négatifs, le Comité central du Front a publié un programme d’action pour mettre en œuvre la décision n°21-KL/TW du XIIIe Comité central du Parti sur le renforcement de l’édification et du remodelage du Parti.

VNA/CVN