Le Xe Congrès national du FPV entame sa première séance de travail

>> Viêt kiêu et amis étrangers viennent en aide aux victimes du typhon Yagi

>> Renforcer le rôle politique central du Front de la Patrie du Vietnam

>> Le FPV engagé dans la promotion de la démocratie et la protection des droits du peuple

Le congrès de trois jours, placé sous le thème "Solidarité - Démocratie - Innovation - Création - Développement", a réuni un total de 1.052 délégués représentant diverses classes, groupes ethniques, religions, forces armées, Vietnamiens d'outre-mer et responsables du FPV à tous les niveaux.

Photo : VNA/CVN

Il vise à examiner la mise en œuvre de la résolution adoptée par le IXe Congrès national du FPV du mandat 2019-2024 et à définir les orientations, les objectifs et les plans d'action pour le nouveau mandat.

Les délégués examineront les rapports des activités du Comité central du FPV, du Présidium et du Bureau permanent du Comité central du FPV pour le mandat 2019-2024, une proposition d'amendement et de complément de la Charte du FPV et approuveront les amendements à la Charte.

Lors de la première séance de travail, le Présidium du congrès a été élu, composé de 55 membres, dont le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man et le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Luong Cuong qui ont été invités à rejoindre le Présidium.

Dans la matinée du même jour, les membres du Présidium du Comité central du FPV, les chefs de délégation et des Vietnamiens d'outre-mer sont allés rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée. Ils ont déposé une gerbe de fleurs portant l'inscription: "Se souvenir à jamais du grand Président Hô Chi Minh".

Ils ont également allés rendre hommage aux Morts pour la Patrie au monument qui leur est dédié dans la rue Bac Son, à Hanoï.

La séance d'ouverture du Congrès aura lieu le 17 octobre.

VNA/CVN