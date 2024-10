Renforcer le rôle politique central du Front de la Patrie du Vietnam

Le Congrès visera à évaluer globalement la situation et les résultats de la mise en œuvre de la résolution du VIVe Congrès national du FPV du mandat 2019-2024 ; à définir les orientations, les objectifs, les tâches et le programme d'action du FPV pour le nouveau mandat, contribuant ainsi à promouvoir la démocratie, la force d’une grande union nationale et à construire un pays de plus en plus prospère, civilisé et heureux.

Photo : VNA/CVN

A cette occasion, l'Agence vietnamienne d'information présente les contenus principaux de l'article "Renforcer le rôle politique central du Front de la Patrie du Vietnam, promouvoir la démocratie et la force d'une grande union nationale, contribuer à la construction d'un pays de plus en plus prospère, fort, civilisé et heureux" écrit par Dô Van Chiên, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central (CC) du Parti et président du CC du FPV du VIVe mandat.

Au cours du mandat écoulé, dans le contexte d'un monde et d'une région instables, complexes et imprévisibles, d'une concurrence féroce entre les grandes puissances, du conflit russo-ukrainien et de l'apparition de la pandémie de COVID-19, qui ont entraîné de graves conséquences, mais les lignes directrices et options correctes du Parti, combinées à la force du peuple, ont créé une synergie permettant à notre pays de surmonter de nombreuses difficultés et défis.

"Nous nous sommes unis pour contrôler avec succès la pandémie de COVID-19 ; ont déployé de manière drastique de nombreuses solutions sans précédent pour restaurer et développer l'économie, bien résoudre les problèmes sociaux afin que jamais le pays n’ait une œuvre, un potentiel, une position et un prestige international aussi importants qu’aujourd’hui.".

Le Parti et l'ensemble du système politique continuent d'accorder une attention particulière au travail du FPV. Le Bureau politique a décidé de faire passer le Comité du Parti du FPV du Secrétariat du CC du Parti au Bureau politique. Cela montre que le rôle et la mission du FPV ont atteint un nouveau niveau dans la période révolutionnaire actuelle.

Le FPV et ses organisations membres ont déployé de nombreux efforts pour renouveler ses activités, protéger les intérêts légitimes des membres et des habitants, contribuant à résoudre de nombreux problèmes pratiques et complexes qui surviennent au cours du processus de développement.

Les campagnes et les mouvements d'émulation sont mis en œuvre avec concentration, suscitant l'esprit d'émulation, de travail créatif et d’efforts de l'ensemble de la communauté, contribuant au développement économique et à la résolution des problèmes sociaux, ainsi qu’à l’édification de la Nouvelle ruralité, des villes civilisées et à la réduction durable de la pauvreté.

Récemment, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion de la permanence du gouvernement avec le Front de la Patrie du Vietnam, les ministères et agences concernés, sur les efforts visant à éliminer les maisons délabrées et insalubres.

Face aux lourds dégâts causés par le typhon Yagi, le Présidium du CC du FPV a immédiatement lancé un appel à partager, à apporter une aide spirituelle et matérielle, en vue d’aider les habitants sinistrés à rétablir la production et stabiliser leur vie. A ce jour, le CC du FPV a reçu le montant s’élevant à plus de 2.000 milliards de dôngs.

Le FPV continue d'affirmer son rôle dans la promotion de la démocratie, la représentation et la protection des droits et intérêts légitimes du peuple, la supervision et la critique sociales et la participation à la construction du Parti et de l’Etat.

Le travail de supervision et de critique sociale, la participation à la construction du Parti et de l'État continuent de se renforcer et d'obtenir de nombreux résultats remarquables, contribuant à l'accomplissement du rôle du FPV en tant que base politique de l'administration populaire, "pont" entre le Parti, l'administration et le peuple.

Dans les temps à venir, le FPV doit continuer à comprendre profondément le contenu de la résolution N° 43-NQ/TW du 24 novembre 2023 "Sur la poursuite de la promotion des traditions et de la force de la grande union nationale et de la construction de la nation de plus en plus prospère et heureuse''.

Le FPV doit continuer à innover ses méthodes de fonctionnement, s'en tenir à la base, s'en tenir à la vie des gens, promouvoir l'application des technologies de l'information, s'adapter à la société numérique, éveiller et promouvoir fortement l'esprit de créativité, l'autonomie et l'aspiration de développer un pays prospère et heureux.

Il faut bien mettre en œuvre efficacement la loi sur la mise en œuvre de la démocratie à la base, en promouvant davantage le droit de maître du peuple, appliquer la devise "Le peuple sait, le peuple discute, le peuple fait et le peuple contrôle, le peuple surveille, les gens en jouit les fruits".

Le FPV doit renforcer les campagnes patriotiques et les mouvements d'émulation, mettre en œuvre de manière active et créative le mouvement d'émulation "Tout le pays s'unit pour éliminer les maisons temporaires et délabrées'' lancé par le Premier ministre et le Présidium du CC du FPV.

En toutes circonstances, le FPV doit être un "pont" solide pour maintenir des liens étroits entre le Parti et le peuple, maintenir la solidarité de tous les secteurs, classes et couches de la population.

VNA/CVN