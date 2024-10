Message fort du Vietnam dans la coopération régionale

Le Premier ministre Pham Minh Chinh dirigera une délégation de haut rang aux 44 e et 45 e Sommets de l’ASEAN et aux réunions connexes qui se tiendront à Vientiane du 8 au 11 octobre, continuant d’affirmer les contributions actives, proactives et responsables du Vietnam aux processus de coopération régionale.

>> Le Vietnam participe aux réunions entre l’ASEAN et ses partenaires

>> Le Vietnam esquisse les orientations du tourisme de l’ASEAN

>> Le Vietnam participe à des réunions préparatoires aux 44e et 45e Sommets de l’ASEAN

Photo : Xuân Tu/VNA/CVN

Au cours de ses 29 années d’adhésion à l’ASEAN, le Vietnam s’est rapidement intégré et a participé en profondeur à tous les domaines de la coopération de l’ASEAN et a apporté des contributions positives au maintien de la solidarité intra-bloc, au renforcement de la coopération entre les pays membres ainsi qu’entre l’ASEAN et les partenaires extérieurs, et a contribué de manière significative au développement et au succès du bloc.

Le Vietnam a assumé le rôle de président de l’ASEAN à trois reprises, en 1998, 2010 et 2020. Au cours de sa présidence de l’ASEAN en 2020, dans un contexte inédit, le Vietnam a promu l’unité de la communauté de l’ASEAN et sa réponse efficace et rapide aux défis sans précédent de la pandémie de COVID-19, en maintenant la solidarité et la connectivité de l’ASEAN, en soutenant la vie stable des populations et en favorisant les efforts de relance.

Les initiatives proposées par le Vietnam dans ce contexte, notamment le format de réunion en ligne, ont continué d’être appliquées par d’autres pays membres, contribuant à renforcer l’adaptabilité et l’autonomie de l’ASEAN, ainsi qu’à accélérer la reprise post-pandémie de la région.

En plus de remplir activement son rôle de président tournant de l’ASEAN, le Vietnam a également apporté d’importantes contributions aux décisions visant à guider le développement de l’ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Lors du 43e Sommet de l’ASEAN en septembre 2023, le Vietnam a proposé l’initiative d’organiser le Forum de l’avenir de l’ASEAN pour soutenir les forums et mécanismes officiels de l’association, créer des opportunités d’échange d’idées et d’initiatives sur la coopération régionale, contribuant à la construction d’une communauté ASEAN résiliente et durable. Le forum s’est tenu pour la première fois à Hanoï en avril 2024, attirant près de 400 délégués.

Le Vietnam a assumé le rôle de coordinateur des relations entre l’ASEAN et les partenaires, contribuant à promouvoir une coopération substantielle et efficace entre le groupement et de nombreux partenaires importants tels que la Chine, les États-Unis, la Russie, le Japon et la République de Corée, et se prépare à assumer le rôle de coordinateur pour deux partenaires - la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni - après juillet 2024 pour un mandat de trois ans.

Le Vietnam figure toujours parmi les premiers pays en termes de taux de mise en œuvre des engagements sur l’intégration économique dans la région ASEAN. Le pays a lancé l’idée de former une Communauté socioculturelle de l’ASEAN, en accordant une plus grande attention à la construction d’une Communauté ASEAN harmonieuse, cohésive, distinctive et centrée sur les personnes. Son engagement envers l’ASEAN est cohérent et continu.

Selon le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hùng Viêt, chef de la délégation vietnamienne à la réunion des hauts officiels de l’ASEAN (SOM), la participation de la délégation vietnamienne dirigée par le Premier ministre Pham Minh Chinh aux 44e et 45e Sommets de l’ASEAN et aux réunions connexes à Vientiane vise cette fois à envoyer de nombreux messages importants sur l’ASEAN et l’avenir du bloc régional.

Les messages comprennent les orientations de coopération de l’ASEAN, la formation future de l’ASEAN et le positionnement du rôle de l’ASEAN, a-t-il déclaré.

La participation du Vietnam continue d’envoyer avec force le message d’un Vietnam avec des contributions actives, proactives et responsables avec d’autres membres de l’ASEAN pour maintenir et renforcer le rôle central et promouvoir la voix responsable de l’association pour la paix, la stabilité et le développement.

Comme prévu, les 44e et 45e Sommets de l’ASEAN et les réunions connexes comprendront environ 20 activités avec la participation des dirigeants des pays de l’ASEAN et des partenaires, ainsi que de nombreux invités qui sont des représentants d’organisations internationales et régionales.

Il s’agit de la chaîne de sommets la plus importante d’une année de l’ASEAN, qui offre aux dirigeants des pays de l’ASEAN et des partenaires l’occasion de se rencontrer et de prendre des décisions stratégiques pour consolider le processus de construction de la Communauté de l’ASEAN, de promouvoir les relations entre l’ASEAN et les partenaires et de discuter des questions régionales et internationales d’intérêt. Environ 80 documents devraient être approuvés ou enregistrés par les dirigeants lors de ces sommets.

Fondée le 8 août 1967, l’ASEAN regroupe dix pays : le Vietnam, l’Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, Singapour, la Malaisie, le Brunei, le Laos, le Myanmar et le Cambodge. Le Timor-Leste est en passe de devenir membre à part entière du groupement.

La fondation de l’association reflète les aspirations communes de nombreux pays de la région à la paix, à la stabilité, à l’amitié et à la coopération pour leur développement commun. Malgré les différences de religion, de niveau de développement, d’infrastructures et de technologies de l’information, les pays se sont toujours soutenus, aidés et développés ensemble dans tous les domaines.

L’ASEAN est devenue une organisation régionale dynamique et influente, qui a connu des succès en matière d’intégration économique, d’échanges culturels et de coopération politique entre les pays membres. L’association, qui comptait initialement environ 260 millions d’habitants, compte aujourd’hui plus de 650 millions et représente un marché à fort potentiel.

Le succès le plus important de l’ASEAN au cours des 57 dernières années a été d’assurer le maintien de la paix et de la stabilité dans la région de l’Asie du Sud-Est.

L’ASEAN a exprimé sa position ferme en faveur du maintien de la paix et de la stabilité en Mer Orientale et dans la région par la Déclaration de 2002 sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et les négociations sur un Code de conduite en Mer Orientale (COC) qui devraient être finalisées prochainement, ainsi que de nombreux autres développements importants.

Avec un réseau de huit accords de libre-échange (ALE), dont la zone de libre-échange de l’ASEAN (AFTA) et sept ALE avec des partenaires importants, dont le Partenariat économique global régional (RCEP), l’ASEAN est devenu une zone de libre-échange représentant 30% de la population mondiale et 32% du produit intérieur brut (PIB) mondial.

Photo : VNA/CVN

La Communauté de l’ASEAN fonctionne depuis neuf ans et est en route pour réaliser la Vision 2025 et développer une Vision de la Communauté de l’ASEAN post-2025 à travers les trois piliers de la politique, de la sécurité, de l’économie et de la socioculture.

Vers un avenir de développement durable, les membres de l’ASEAN ont construit la Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN en suivant l’orientation "autonome, dynamique, innovante et centrée sur les personnes".

Au cours des 57 dernières années, l’ASEAN a également établi des relations de coopération étroites avec de nombreux pays et organisations importants dans le monde, y compris tous les grands pays. À ce jour, 94 partenaires ont envoyé leurs ambassadeurs auprès de l’ASEAN et 55 comités de l’ASEAN dans les pays tiers et les organisations internationales (ACTC) ont été créés.

L’ASEAN compte actuellement 11 partenaires de dialogue - la Chine, le Japon, la République de Corée, l’Inde, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Russie, les États-Unis, le Canada, l’Union européenne (UE) et le Royaume-Uni, ainsi que quatre partenaires de dialogue sectoriel et quatre partenaires de développement.

VNA/CVN