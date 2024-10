L'opinion internationale s'inquiète de la brutalité des forces chinoises contre les pêcheurs vietnamiens

>> Le Vietnam s'oppose résolument à toutes les activités qui violent sa souveraineté pour Hoàng Sa et Truong Sa

>> La souveraineté du Vietnam sur Hoàng Sa et Truong Sa est conforme au droit international

>> Le Vietnam proteste contre la brutalité des forces chinoises contre ses pêcheurs

Photo : Aljazeera.com/VNA/CVN

Sur son compte X le 3 octobre, le porte-parole du département d'État américain Matthew Miller a déclaré que les États-Unis étaient profondément préoccupés par les rapports concernant des actions dangereuses menées par des navires des forces chinoises chargées de l'application de la loi à l'encontre des bateaux de pêche vietnamiens autour de l'archipel de Hoàng Sa le 29 septembre, soulignant que les États-Unis appellent la Chine à mettre fin à ses actions dangereuses et déstabilisantes en Mer Orientale.

La délégation de l'Union européenne (UE) au Vietnam a également exprimé sa profonde inquiétude face aux informations relatives à cette affaire et a souligné la nécessité de défendre et de respecter la Charte des Nations unies, la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982) et d'autres normes internationales relatives à la sécurité de la vie humaine en mer.

La délégation a également déclaré qu'elle condamnait toute action illégale ou escalade qui porterait atteinte à ces principes du droit international et menacerait la paix et la stabilité dans la région.

Le 4 octobre, les Philippines ont également condamné les actions violentes et illégales des forces chinoises chargées de l'application de la loi contre les pêcheurs vietnamiens dans l'archipel de Hoàng Sa.

Le Philippine Daily Inquirer a cité le conseiller philippin à la sécurité nationale Eduardo Año soulignant que le recours à la force par les forces chinoises chargées de l'application de la loi contre les pêcheurs vietnamiens viole le droit international, notamment la CNUDM 1982.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le ministère philippin des Affaires étrangères a publié une déclaration soulignant l'importance de résoudre les différends en Mer Orientale de manière pacifique et conformément au droit international, en particulier à la CNUDM 1982. Il est primordial d'assurer la sécurité en mer des navires et de leur équipage, en particulier des pêcheurs, a déclaré le ministère.

Le Vietnam est extrêmement préoccupé et indigné, et proteste résolument contre la conduite brutale des forces chinoises chargées de l'application de la loi à l'encontre des pêcheurs et des bateaux de pêche vietnamiens opérant dans l'archipel vietnamien de Hoàng Sa, provoquant des blessures, menaçant la vie et causant des dommages matériels aux pêcheurs vietnamiens, a déclaré le 2 octobre la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.

Les actes commis par les forces chinoises chargées de l’application de la loi ont gravement violé la souveraineté du Vietnam sur l'archipel de Hoàng Sa, le droit international, la CNUDM de 1982, et sont allés à l'encontre des perceptions communes des hauts dirigeants des deux pays sur un meilleur contrôle et une meilleure gestion des différends maritimes, a-t-elle dénoncé.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a étroitement interagit avec l'ambassade de Chine à Hanoï, protestant vigoureusement contre ces actes des forces chinoises chargées de l'application de la loi, exigeant que la Chine respecte pleinement la souveraineté du Vietnam sur l'archipel de Hoàng Sa, d'ouvrir d'urgence une enquête et d'en notifier les résultats au Vietnam, et de ne pas laisser se reproduire des actes similaires, a-t-elle encore indiqué.

VNA/CVN