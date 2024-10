Le Vietnam affirme ses responsabilités dans la région et dans le monde

Les 44 e et 45 e Sommets de l'ASEAN placés sous le thème "ASEAN : Améliorer la connectivité et la résilience" (ASEAN: Enhancing Connectivity and Resilience) et des réunions connexes se sont clôturés avec succès ce vendredi 11 octobre à Vientiane, a déclaré à la presse le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (AE), Bùi Thanh Son.

Photo : VNA/CVN

Les dirigeants des pays aséaniens et partenaires ont adopté de nombreux documents importants tels que la Déclaration de vision de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique vers une structure régionale avec l'ASEAN au centre, et de nombreuses Déclarations sur des domaines spécifiques de coopération tels que le renforcement des connexions dans la chaîne d'approvisionnement, l'agriculture durable, la réponse au changement climatique, la biodiversité…, a indiqué le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son.

L'ASEAN et ses partenaires affirment tous que la promotion de la connectivité économique est le principal pilier de leurs relations.

Les dirigeants des pays de l'ASEAN et leurs partenaires ont également convenu de renforcer la coopération pour tirer parti efficacement des nouveaux moteurs de croissance tels que la transformation numérique, la transformation verte, l'énergie propre, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle (IA) et les véhicules électriques écologiques.

Les échanges entre les peuples sont encouragés, ce qui constitue la base du renforcement de l'amitié, de la compréhension et de l'attachement croissant entre les peuples de différents pays.

Photo : VNA/CVN

Avec un programme d'activités dense et continu pendant quatre jours, le Premier ministre et les membres de la délégation vietnamienne ont participé à plus de 60 activités bilatérales et multilatérales, contribuant à affirmer l'image proactive, positive et responsable du Vietnam, et à promouvoir les relations du Vietnam avec des partenaires, a insisté Bùi Thanh Son.

Les discours du Premier ministre à ces événements approfondissent non seulement la connotation de "connectivité" et de "résilience" dans le contexte actuel, mais suggèrent également que de nouvelles réflexions, approches et idées pour le développement de la région découlent d'exigences pratiques.

Le Premier ministre a affirmé que la solidarité, l'unité dans la diversité, l'autonomie et l'autonomie stratégique étaient des conditions préalables, permettant à l'ASEAN d’être stable face au changement. Il a également mis l’accent sur la connectivité stratégique sous tous les aspects.

Face aux évolutions rapides et complexes de la situation mondiale et régionale actuelle, le Premier ministre a souligné trois tâches pour un développement de l'ASEAN vers l'avenir. L’ASEAN a besoin d’une réflexion constructive, d’idées révolutionnaires et d’actions drastiques pour promouvoir son rôle de pionnier et de leader. L’ASEAN doit servir de paserelle reliant les priorités régionales aux priorités mondiales, créant une complémentarité et une résonance dans les efforts visant à garantir la paix, la sécurité et le développement. L’ASEAN doit encourager une participation et des contributions plus larges de tous les groupes et de tous les sexes.

À l'occasion de sa participation aux 44e et 45e sommets de l'ASEAN et des réunions connexes, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré tous les hauts dirigeants lao.

Les deux parties sont convenues de continuer à renforcer leur coopération et leurs relations efficaces dans les domaines tels que les infrastructures de transport, le commerce, l'investissement, l'agriculture, l'élevage de haute technologie et la garantie d'une réelle sécurité alimentaire, la formation de ressources humaines de haute qualité, le tourisme, les échanges entre les peuples, la transformation numérique, la transition verte, l'économie circulaire, la coordination pour la restauration et la protection des monuments marquant la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié le rôle du Laos en tant que président de l'ASEAN 2024, affirmant que le Vietnam est prêt à renforcer la coordination avec le Laos et d'autres pays pour assurer le succès des conférences, contribuant ainsi à promouvoir le prestige du Laos ainsi que la solidarité et le consensus de l'ASEAN.

Il s’est entretenu avec ses homologues lao et cambodgien, soulignant ensemble les traditions et les valeurs de solidarité entre le Vietnam - Laos - Cambodge dans le contexte de situations mondiales complexes.

Ils ont convenu de poursuivre la coordination pour rendre les relations de coopération entre les trois pays de plus en plus pratiques et efficaces, répondant aux besoins pratiques des trois pays et conformément aux besoins de développement de la nouvelle période.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion également, le Premier ministre a eu des rencontres et des contacts avec tous les hauts dirigeants des pays et des organisations internationales.

Les dirigeants des pays et des organisations internationales ont affirmé l'importance des relations avec le Vietnam, appréciant la position et le rôle croissants du Vietnam sur la scène internationale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les hauts dirigeants des pays ont discuté de la mise en œuvre des accords, ainsi que des mesures visant à renforcer les relations dans les domaines notamment l'économie, le commerce, l'investissement, la sécurité, la défense, la culture, l'éducation, les échanges entre les peuples, les échanges commerciaux, ainsi que la transformation numérique, la transition verte, l'économie circulaire, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle (IA), contribuant ainsi à ouvrir des opportunités pour rendre la coopération entre le Vietnam et d'autres pays de plus en plus profonde, efficace et substantielle, a conclu Bùi Thanh Son.

VNA/CVN