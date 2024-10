Énorme potentiel de renforcement de la coopération franco-vietnamienne

La mise à niveau des relations franco-vietnamiennes vers un partenariat stratégique global témoigne de la riche histoire des deux pays et de leur vision commune d'un avenir plus fort, a déclaré à la presse l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet.

Photo : VNA/CVN

La France apprécie la visite du secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm

L'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a salué la participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm au XIXe Sommet de la Francophonie et sa visite officielle en France comme un voyage très réussi et important car il était également le seul dirigeant à effectuer une visite en France en marge du Sommet.

La France a apprécié cette visite, la première d'un chef d'État vietnamien depuis 22 ans, reflétée par une cérémonie officielle d'accueil, une conférence de presse et des entretiens présidés par le président français Emmanuel Macron.

Ce qui a impressionné l'ambassadeur, c'est la confiance mutuelle et une vision commune d'un avenir de coopération plus radieux. Cette base solide a ouvert la voie à l'amélioration des relations bilatérales, les deux dirigeants ayant demandé à leurs ministères des Affaires étrangères d'élaborer un plan d'action visant à rendre leur partenariat plus intensif et plus pratique.

Avec l'établissement du Partenariat stratégique global, la France est devenue le premier pays européen à établir une telle relation avec le Vietnam, reflétant sa reconnaissance du rôle central du Vietnam dans la promotion de la paix et de la stabilité mondiales. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, la France a reconnu les contributions du Vietnam au maintien de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde.

Les hauts dirigeants des deux pays ont affirmé le rôle central de l'ASEAN, la France exprimant sa volonté de renforcer la coopération avec le Vietnam et l'ASEAN pour contribuer au maintien de la paix et de la coopération dans la région et au-delà. La partie française espère que le Vietnam continuera à jouer son rôle dans le maintien de la paix et de la stabilité dans le monde.

Selon le diplomate, la France apprécie hautement la position du Vietnam sur la fin de la violence, la désescalade des tensions et la promotion du règlement pacifique des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient conformément au droit international. Les deux pays partagent une vision commune sur des questions urgentes telles que le changement climatique, la biodiversité, l'intelligence artificielle et le développement du mouvement de la Francophonie.

Ouvrir de plus grandes opportunités de coopération tous azimuts

Olivier Brochet a présenté plusieurs secteurs prioritaires pour la coopération future, notamment la défense et la sécurité, les transports, l'énergie, l'innovation et les échanges d'étudiants, ajoutant que la France espère non seulement une croissance financière dans sa coopération avec le Vietnam, mais souhaite également que le partenariat englobe la formation du personnel et le transfert de technologie.

Dans le domaine des transports, il a exprimé l'intérêt de la France à soutenir le Vietnam dans le développement de ses systèmes ferroviaires et portuaires, ainsi que de ses capacités aériennes.

Dans le secteur de l'énergie, l'ambassadeur a noté que la France appréciait hautement l'engagement et la détermination du Vietnam en faveur de la neutralité carbone, avec pour objectif d'atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050.

La France possède une richesse technologique et de nombreuses grandes entreprises qui sont prêtes à s'associer au Vietnam dans son parcours de développement durable, a-t-il déclaré, espérant que le partenariat stratégique global récemment établi permettra aux entreprises françaises d'avoir une présence plus forte et de s'engager plus activement dans la coopération avec le Vietnam dans ce domaine.

Après plus de 30 ans de coopération dans le domaine de la santé, la France espère voir des avancées significatives pour répondre aux besoins de santé en constante évolution du Vietnam, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne l'agriculture, l'ambassadeur a déclaré que la France partageait la volonté du Vietnam de faciliter le transfert de technologie pour développer un secteur agricole écologique et valoriser les produits agricoles.

VNA/CVN