La visite du PM chinois contribue à faire avancer la communauté d'avenir partagé avec le Vietnam

Ce déplacement intervient dans le contexte où la Chine et le Vietnam vont célébrer le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2025, et la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique sera élevée à un nouveau niveau, a-t-il indiqué.

Il s’agit de la première visite du Premier ministre Li Qiang au Vietnam depuis sa prise de fonction en mars 2023.

Pendant son séjour à Hanoï, il rencontrera le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm, s’entretiendra avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et rencontrera le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Objectif clé

Les deux parties échangeront leurs points de vue sur de nombreuses questions importantes, en mettant l’accent sur la mise en œuvre des principales perceptions communes obtenues par les plus hauts dirigeants des deux pays et sur la promotion de la construction de la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine.

Le journaliste Qiao a déclaré que lors de cette visite, la coopération ferroviaire pourrait être un objectif clé, les deux parties promouvant la collaboration pour mettre en œuvre prochainement des projets ferroviaires tels que Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, Lang Son - Hanoï et Mong Cai - Ha Long - Hanoï.

Pour le Vietnam, l’achèvement de ces projets améliorera considérablement les infrastructures de transport nationales, réduira les coûts logistiques, stimulera le commerce avec la Chine et donnera une forte impulsion au développement de l’économie vietnamienne.

En outre, les deux parties discuteront activement et élargiront la coopération et la connectivité entre l’initiative "Ceinture et Route" et le cadre "Deux corridors, une ceinture" ; accéléreront l’établissement d’une "connectivité dure" par le biais des chemins de fer, des routes et des postes-frontières, tout en améliorant la "connectivité douce" par le biais de douanes intelligentes, ainsi qu’en construisant des chaînes industrielles et d’approvisionnement stables et sûres.

VNA/CVN