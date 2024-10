Le Vietnam joue un rôle important dans la réalisation de la vision de développement de l'ASEAN

Jouant un rôle important dans la mise en œuvre de la vision de développement de l'ASEAN, le Vietnam a grandement contribué à l'élaboration des politiques et au processus de construction de la communauté de l'ASEAN à travers trois piliers : la communauté politique et sécuritaire, la communauté économique et la communauté socioculturelle, a déclaré l'ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh.

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information avant la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh aux 44e et 45e sommets de l'ASEAN et aux réunions connexes à Vientiane du 8 au 11 octobre, la diplomate lao a déclaré que le Vietnam est une économie en croissance rapide et joue un rôle important dans la région.

Les relations du Vietnam avec de nombreux pays, notamment des grandes puissances, ont directement contribué au renforcement des relations de coopération entre l’ASEAN et ses partenaires à travers le mécanisme de coopération de l’ASEAN avec les pays partenaires, a-t-elle déclaré, ajoutant que le Vietnam a fermement maintenu la position de promotion de la centralité de l’ASEAN.

En particulier, la forte performance du Vietnam dans la promotion des échanges culturels et sa "diplomatie du bambou" ont été un facteur important pour l’amélioration de la connaissance et de la compréhension de la position du Vietnam sur la scène régionale et mondiale.

La diplomate a exprimé sa conviction que sous la direction du Parti communiste du Vietnam et avec la flexibilité et le dynamisme des dirigeants des autres pays membres de l’ASEAN, le bloc réalisera avec succès les visions et les objectifs fixés pour chaque période.

Selon l'ambassadrice Khamphao Ernthavanh, le thème "ASEAN : Promouvoir la connectivité et l'autonomie" pour sa présidence de l'ASEAN 2024 est très conforme aux politiques et aux objectifs du pays dans le processus de transformation du Laos d'un pays enclavé en un centre d'intégration et de connectivité régionale.

De même, ce thème est adapté à l'objectif commun de l'ASEAN de faire de l'ASEAN une région d’intégration, de connexion et d’autonomie pour être en mesure de répondre efficacement et en temps opportun à tous les défis dans le contexte plein d’évolutions rapides et imprévisibles dans la région et dans le monde.

Pour mettre en œuvre le thème de ces sommets de l'ASEAN, le Laos a défini neuf priorités qui doivent être mises en œuvre, à savoir : intégration et connexion économiques ; construction d’un avenir inclusif et durable ; transformation numérique ; culture et arts : promouvoir le rôle de la culture et des arts dans l’ASEAN de manière intégrale et durable ; élaboration d’un plan stratégique pour organiser la mise en œuvre de la vision 2045 de l’ASEAN ; renforcement de l'esprit de centralité de l'ASEAN ; encouragement de la coopération dans le domaine de l'environnement : résilience face au changement climatique ; femmes et enfants : promotion du rôle des femmes et des enfants dans la transformation systémique ; la santé de l’ASEAN : une santé résiliente dans un nouveau contexte.

Soulignant les liens particuliers entre le Laos et le Vietnam, elle a remercié le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour avoir apporté un grand soutien au Laos pendant sa présidence de l'ASEAN dans tous les domaines, y compris le contenu, les finances, l'équipement et la sécurité.

Enfin, elle a convaincu qu'avec le soutien et l'aide des pays membres et des partenaires extérieurs à la région, en particulier du Vietnam, l'année 2024 de la présidence lao de l'ASEAN serait certainement couronnée de succès.

