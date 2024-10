La tournée du dirigeant Tô Lâm a marqué plusieurs jalons importants

Dans l'après-midi du 8 octobre, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, est retourné à Hanoï, clôturant avec succès ses visites d'État en Mongolie et en Irlande, sa participation au XIX e Sommet de la Francophonie et sa visite officielle en France.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a affirmé que la tournée du dirigeant Tô Lâm avait été couronnée de succès avec des significations remarquables.

Selon le vice-Premier ministre, les dirigeants des pays avaient accueilli Tô Lâm avec respect et des exceptions, montrant qu’ils tiennent en haute estime la position et le prestige du Vietnam. Cela illustre également la profonde confiance politique entre le Vietnam et ces pays, et la volonté de promouvoir ensemble les relations bilatérales pour les rendre plus substantielles et plus efficaces.

En outre, le voyage d'affaires a constitué une démarche pour mettre en œuvre la ligne politique sur les relations extérieures définie lors du XIIIe Congrès national du Parti, a affirmé le vice-Premier ministre.

Le voyage d'affaires a marqué de nombreux jalons historiques importants dans les relations avec la Mongolie, l’Irlande et la France, avec trois déclarations communes sur l'établissement du partenariat intégral Vietnam - Mongolie, du partenariat stratégique dans le domaine de l'enseignement supérieur Vietnam - Irlande, et sur l’établissement d’un partenariat stratégique global entre la France et le Vietnam, a précisé Bùi Thanh Son.

Une vingtaine de documents de coopération ont été signés, dont sept avec la Mongolie, trois avec l’Irlande et près de 10 avec la France, a-t-il ajouté, estimant que cela ouvrirait de nouvelles opportunités de coopération entre le Vietnam et ces pays dans de nombreux domaines dans lesquels le Vietnam avait des besoins et où ses partenaires avaient des atouts.

En particulier, l'annonce du secrétaire général du PCV et président vietnamien sur l’ouverture de l'ambassade du Vietnam en Irlande après 30 ans d'établissement des relations diplomatiques ouvrira une nouvelle étape de développement des relations bilatérales, a souligné le chef de la diplomatie vietnamienne.

Lors du XIXe Sommet de la Francophonie, le secrétaire général du PCV et président vietnamien, Tô Lâm, a prononcé un discours important, véhiculant le message sur un fort soutien au multilatéralisme, a rappelé Bùi Thanh Son.

"Nous avons également profité de cette opportunité pour promouvoir nos relations avec d’autres pays et organisations internationales, présentant le grand potentiel de coopération commerciale et d’investissement avec le Vietnam", a-t-il indiqué, ajoutant que lors du Sommet, le Vietnam avait été évoqué dans de nombreux débats, considéré comme un modèle de développement au sein de la Communauté francophone.

Pour mettre en œuvre les documents de coopération importants qui ont été signés lors de cette tournée, les parties continueront à renforcer la confiance politique en maintenant les l’échange de délégations à tous les niveaux, en particulier à haut niveau, maintenir les mécanismes de coopération disponibles de façon efficace et mener des recherches pour en lancer de nouveaux, créer de nouveaux élans pour promouvoir la coopération…

Pour la communauté francophone, il est nécessaire que le Vietnam continue à promouvoir fortement le pilier économique, a indiqué Bùi Thanh Son, avant d’insister sur la nécessité de rechercher des solutions pour répondre à temps opportun aux aspirations légitimes de la communauté vietnamienne à l’étranger, dans ces trois pays en particulier.

Le voyage d'affaires a été un grand succès, aboutissant à de nombreux résultats substantiels, approfondissant les relations avec la Mongolie, l'Irlande et la France, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement durable dans le monde, a conclu Bùi Thanh Son.

